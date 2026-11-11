Lukavac Cement objavio rezultate mjerenja kvaliteta zraka: Nema prekoračenja dozvoljenih vrijednosti

Na osnovu zahtjeva Federalne uprave za inspekcijske poslove, u septembru 2026. godine izvršen je vanredni nadzor u kompaniji Lukavac Cement te sprovedeno dodatno mjerenje kvaliteta zraka i emisija.

Postupajući po nalogu ovog inspekcijskog organa, a u cilju sveobuhvatnog ispitivanja uticaja upotrebe alternativnog goriva na pojavu emisije neprijatnog mirisa na području Lukavca, Lukavac Cement je obavio monitoring kvaliteta zraka uključujući gasovite neorganske materije i organske materije, pri čemu su mjerna mjesta obuhvatila više lokacija: neposredno uz hale alternativnog goriva te na granicama pogona prema najbližim stambenim objektima.

Za utvrđivanje činjeničnog stanja i potpune transparentnosti, Lukavac Cement je angažirao neovisnu laboratoriju TQM d.o.o. iz Tuzle, jedinu akreditiranu u BiH za ovu vrstu ispitivanja, koja je u periodu od 15. do 28. 10. 2026. godine izvršila detaljna mjerenja u krugu postrojenja i na utvrđenim referentnim tačkama.

Poseban akcent tokom ovog ispitivanja bio je stavljen na mjerenje koncentracija specifičnih materija koje mogu izazvati neprijatne mirise, na amonijak (NH₃) i sumporvodik (H₂S).

Dobiveni zvanični laboratorijski rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti ni za jednu od analiziranih materija.

Koncentracije amonijaka, sumporvodika, kao i ostalih mjerenih parametara, u potpunosti se nalaze u zakonskim okvirima i važećim ekološkim standardima.

Kao odgovoran poslovni subjekt, Lukavac Cement je posvećen principima transparentnosti, zaštite okoliša i redovnog praćenja svih parametara bitnih za kvalitet života u lokalnoj zajednici.

Svi relevantni rezultati i podaci u svakom su trenutku na raspolaganju javnosti i nadležnim organima, kako na internetu, tako i na LED displeju ispred fabrike.