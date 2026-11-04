Restoran Tradicija postao zvanični catering partner FK Sloboda Tuzla

Restoran Tradicija iz Tuzle novi je zvanični catering partner Fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Saradnja je ozvaničena potpisivanjem ugovora, kojim će ovaj tuzlanski restoran tokom predstojeće sezone biti zadužen za ugostiteljsku ponudu VIP salona i hospitality prostora na stadionu Tušanj.

Novo partnerstvo donosi unapređenje ugostiteljske usluge na domaćim utakmicama Slobode, a istovremeno predstavlja značajan poslovni iskorak za restoran iza kojeg stoje dvojica mladih tuzlanskih poduzetnika.

Restoran Tradicija i FK Sloboda povezali posao i ljubav prema klubu

Priča o restoranu Tradicija počela je poduzetničkom idejom dvojice prijatelja koji su odlučili pokrenuti vlastiti posao i graditi prepoznatljivo ime na tuzlanskoj ugostiteljskoj sceni.

Njihov poduzetnički put Slon Media ranije je predstavila kroz reportažu o mladima koji su se odvažili na pokretanje vlastitog biznisa, a saradnja s FK Sloboda sada predstavlja novo poglavlje u razvoju restorana.

Ono što ovo partnerstvo čini posebnim jeste činjenica da su vlasnici restorana i sami navijači Slobode. Utakmice na Tušnju do sada su pratili s tribina, a od ove sezone imat će priliku da kroz svoj posao direktno doprinesu organizaciji domaćih susreta omiljenog kluba.

Za restoran Tradicija ovo je prilika da svoju ugostiteljsku ponudu predstavi u okviru sportskih događaja i dodatno proširi poslovanje, dok FK Sloboda dobija lokalnog partnera koji će brinuti o usluzi u VIP i hospitality prostorima stadiona.

Podrška lokalnih poduzetnika tuzlanskom sportu

Iz FK Sloboda izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom, ističući značaj saradnje s lokalnim privrednicima koji prepoznaju klupske ciljeve i žele doprinijeti njegovom razvoju.

Povezivanje restorana Tradicija i FK Sloboda ujedno pokazuje kako lokalni biznisi mogu pronaći prostor za rast kroz saradnju sa sportskim kolektivima.

Za dvojicu mladih poduzetnika ovo partnerstvo ima i dodatnu vrijednost, jer će posao koji su sami pokrenuli sada biti dio utakmica kluba uz koji su odrasli i za koji navijaju.