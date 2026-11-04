FINRA BUSINESS CHALLENGE: Od studentske ideje do vlastitog biznisa

Univerzitet FINRA Tuzla još jednom je pokazao kako visoko obrazovanje može biti direktno povezano sa stvarnim potrebama tržišta rada.

Kroz tradicionalno takmičenje FINRA Business Challenge studenti su dobili priliku predstaviti poslovne ideje na kojima su radili tokom prethodnog semestra, primjenjujući znanja stečena u nastavnom procesu.

Umjesto da poduzetništvo ostane samo teorijska oblast, studenti FINRA-e već od prve godine uče kako prepoznati poslovnu priliku, analizirati tržište, planirati ulaganja i razvijati vlastiti poslovni model.

„Izrada business plana je prilika za sticanje znanja i vještina naših studentata koje kroz praktično razvoj u biznisi, gdje prepoznavanje poslovne prilike i realizacije poslovnog poduhvata time stiču znanja i vještine za pokretanje svojeg vlastnog biznisa.“ kazao je prof.dr. Ismet Kalić, predsjednik Uprave Univerziteta FINRA Tuzla.

Koliko je ovakav pristup značajan, govore i podaci koje ističu na Univerzitetu FINRA Tuzla. Od 322 dosadašnja diplomanta svi su zaposleni, dok je značajan broj pokrenuo i vlastite biznise. Na FINRA-i ističu da se studenti za tržište rada pripremaju od prvog semestra, kroz nastavu iz računovodstva, poslovnih finansija i drugih stručnih predmeta, uz podršku profesora i asistenata.

„U principu danas je u stvari ovo dokaz jedan praktičan onog što mi u stvari zagovaramo, model obrazovanja gdje mi studenti od prve godine učimo da, odnosno pripremamo za tržište rada, a na način da to sad oblikujemo, evo dajemo podršku njihovim razvoj biznis ideja i sutra da oni budu preduzetnici.“ dodaje prof. Kalić.

FINRA Business Challenge rezultat je višemjesečnog rada studenata i nastavnog osoblja. Poslovni planovi nastajali su u okviru predmeta Poduzetništvo i Osnove poslovnih finansija, a obuhvatili su sve ključne elemente budućeg poslovanja. Studenti su istraživali potencijalne kupce i dobavljače, analizirali konkurenciju, izrađivali marketinške strategije te planirali prihode, rashode i ulaganja za narednih pet godina.

“Tako, naši studenti su u prethodnom semestru izradili biznis planove. U biti kod nas je biznis plan taj bio seminarski rad iz dva zajednička predmeta koji slušaju svi studijski program i na dodiplonskom studiju. Dakle, to su predmeti poduzetništva i osnovnih poslovnih finansija.” kazala je Nermina Čatić, Viša asistentica Univerziteta FINRA Tuzla.

Da mladi imaju konkretna rješenja za svakodnevne probleme, pokazale su i poslovne ideje predstavljene na takmičenju. Od digitalnih tehnologija, preko savremenih rješenja u trgovini, do proizvodnje specijalizirane obuće, studenti su pokazali kreativnost, poduzetnički potencijal i spremnost na timski rad. Jedna od predstavljenih ideja je Park Here.

“Dakle, to je ideja koja pomaže bržnim ponalazku parkinga bez lutanja, bez spravljanja gužve. Dakle, uđete u aplikaciju i ona vam pokaže slobodno mjesto na datnom parkingu. “ rekao je Bakir Kulović, student.

Svoje mjesto među odabranim poslovnim idejama našao je i Smart Shop, koncept pametnih kolica koja kupcima trebaju omogućiti bržu i jednostavniju kupovinu.

“To su pametna kolica koja kupcima omogućavaju lakšu, jednostavniju i bržu kupovinu. Tokom izrade poslovnog plana stekli smo vještina iz oblasti istraživanja tržišta, marketinga, finansija kao i timskog rada.” kazala je Hava Škrebo, studentica.

Još jedan primjer povezivanja znanja i tržišnih potreba dolazi iz tima M&A Orthostep. Studentice su razvile ideju proizvodnje ortopedske obuće po mjeri, nastojeći spojiti udobnost, kvalitet i savremen dizajn.

“ Zapravo naš cilj je da kupcima ponudimo udobnu kvalitetnu i modernu obuću koja će biti lakše za svakodnevni život. Također, tukom izrade same biznis ideje stekla smo neka nova znanja, neke novije vještine u oblasti istraživanja tržišta, financijskog planiranja i marketinga kao i samog timskog rada.” kazala je studentica Alma Mojkanović.

FINRA Business Challenge pokazuje da put od studentske klupe do poslovnog svijeta može početi mnogo prije sticanja diplome. Kroz praktičnu nastavu, individualni rad sa studentima, saradnju s poslovnim partnerima i mogućnost učešća na međunarodnim takmičenjima, Univerzitet FINRA Tuzla gradi obrazovno okruženje u kojem se znanje povezuje s konkretnim poslovnim prilikama.