U Tuzli dodijeljeno 45 stipendija za učenike povratnike, svaki dobija po 1.000 KM

Stipendije za učenike povratnike dodijeljene su danas u Tuzli, gdje je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao ugovore sa 45 korisnika. Riječ je o bespovratnim sredstvima u iznosu od po 1.000 KM, namijenjenim sufinansiranju troškova školovanja srednjoškolaca iz povratničkih sredina Republike Srpske koji se obrazuju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sredstva su osigurana kroz program „Podrška povratku prognanih lica“, a ugovori su potpisani nakon provedenog ponovljenog javnog poziva.

Stipendije za učenike povratnike dobilo ukupno 68 srednjoškolaca

Ministar Fadil Alić istakao je da je na prvom javnom pozivu podršku ostvarilo 23 učenika, dok je ponovljenim pozivom obuhvaćeno još 45 korisnika.

„Ranije smo nekada po prvom raspisanom javnom pozivu imali 23 korisnika, dakle srednjoškolca, a sada u ovom ponovljenom javnom pozivu imamo 45 korisnika što u konačnici čini 68 stipendija za učenike srednjoškolce“, kazao je Alić.

Dodao je da je u toku i ponovljeni javni poziv za studente iz povratničkih sredina te da se uskoro očekuje potpisivanje ugovora i s ovom kategorijom korisnika.

Cilj programa je olakšati obrazovanje mladih iz povratničkih porodica, smanjiti finansijsko opterećenje roditelja i pružiti dodatni podsticaj učenicima koji školovanje nastavljaju izvan mjesta prebivališta.

Roditeljima stipendije olakšavaju troškove školovanja i stanovanja

Među korisnicima podrške je i porodica Sulje Ibrahimovića iz Konjević Polja, čija kćerka pohađa treći razred Behram-begove medrese u Tuzli.

„Ova je stipendija vjetar u leđa za sve roditelje, jako pozitivan projekat. Ovo je projekat koji je trajni vakuf. Mislim da bi trebao biti ogledalo i ostalim ministarstvima“, rekao je Ibrahimović, naglašavajući značaj podrške djeci iz povratničkih sredina.

Adisa Hasanović iz sela Šetići kod Zvornika također je potpisala ugovor za svoju kćerku, koja pohađa Medicinsku školu u Tuzli. Kako ističe, novac će joj prvenstveno pomoći u pokrivanju troškova smještaja.

„Moja djevojčica ide u Medicinsku školu i ova pomoć će mi dobro doći za njeno stanovanje“, kazala je Hasanović.

Podrška je značajna i za Seada Jahića iz Srebrenice, čije dijete pohađa prvi razred Medrese u Tuzli.

„Ova stipendija je od izuzetne važnosti za svu djecu a posebno onu koja dolaze iz povratničkih sredina. Nadam se da će u budućnosti Vlada izdvojiti značajnija sredstva“, izjavio je Jahić.

Programom su obuhvaćeni učenici iz povratničkih sredina, među kojima su Doboj, Modriča, Bosanski Šamac, Vukosavlje, Lopare, Ugljevik, Bijeljina, Zvornik, Šekovići, Osmaci, Milići, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica.

Iz Vlade TK navode da se dodjelom stipendija za učenike povratnike nastoji ojačati povezanost povratničkih zajednica s Tuzlanskim kantonom i omogućiti mladima bolje uslove za nastavak obrazovanja.