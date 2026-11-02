Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je objavilo rang liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa invaliditetom za školsku i akademsku 2026/2027. godinu. Objavljene su liste za tri kategorije kandidata, kao i posebni spiskovi prijava koje nisu razmatrane.

Rang liste obuhvataju učenike sa invaliditetom koji pohađaju osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona, te redovne studente sa invaliditetom koji studiraju na Univerzitetu u Tuzli.

Komisija za razmatranje prijava, koju je imenovao ministar obrazovanja i nauke TK, sačinila je liste na osnovu kriterija utvrđenih odlukama o stipendiranju za školsku i akademsku 2026/2027. godinu.

Stipendije učenicima i studentima sa invaliditetom: Rok za prigovore 9. novembar

Kandidati koji nisu zadovoljni objavljenim rang listama imaju pravo podnijeti prigovor, a krajnji rok je ponedjeljak, 9. novembar 2026. godine.

Prigovor se podnosi u pisanoj formi, preporučenom poštom ili lično na Centralnoj pisarnici kantonalnih organa uprave, na adresi Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla.

Pored rang lista kandidata za dodjelu stipendija, Ministarstvo je objavilo i liste učenika i studenata čije prijave nisu razmatrane, uključujući nepotpune i neblagovremene prijave za kategoriju učenika osnovnih škola.

Prema objavljenim rang listama, pravo na dodjelu stipendije ostvaruje 76 učenika osnovnih škola, 27 učenika srednjih škola i osam studenata Univerziteta u Tuzli, uz mogućnost promjena nakon razmatranja eventualnih prigovora.

Gdje pogledati objavljene rang liste?

Kandidati mogu provjeriti rezultate konkursa putem sljedećih dokumenata Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

Osnovne škole: Rang lista kandidata i Lista prijava koje nisu razmatrane.

Srednje škole: Rang lista kandidata i Lista prijava koje nisu razmatrane.

Studenti Univerziteta u Tuzli: Rang lista kandidata i Lista prijava koje nisu razmatrane.

Sve informacije o konkursu za stipendije učenicima i studentima sa invaliditetom dostupne su i na službenoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona.