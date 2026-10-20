Vlada TK odobrila 18,5 miliona KM za vodosnabdijevanje, najviše novca za Tuzlu

Nedžida Sprečaković
Vlada TK odobrila 18,5 miliona KM za vodosnabdijevanje
Vlada TK odobrila 18,5 miliona KM za vodosnabdijevanje

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dugoročno kreditno zaduženje od 18,5 miliona KM za projekte vodosnabdijevanja u više gradova i općina. Najveći dio sredstava planiran je za Tuzlu, dok će značajna ulaganja biti realizovana i u Srebreniku, Sapni, Gračanici, Kalesiji, Kladnju i Lukavcu.

Sredstva će biti usmjerena isključivo u kapitalne projekte vodne infrastrukture, u okviru programa „Voda za sve“, čiji je cilj poboljšanje dostupnosti i sigurnosti vodosnabdijevanja stanovništva.

Iako je vodosnabdijevanje u nadležnosti lokalnih zajednica, kantonalna Vlada odlučila je pružiti finansijsku podršku za rješavanje problema s kojima se građani suočavaju godinama.

Odluka je uslijedila nakon zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona iz novembra 2025. godine, kada su zastupnici jednoglasno zatražili od Vlade da planira kreditna sredstva za projekte vodosnabdijevanja.

Koliko će novca dobiti gradovi i općine?

Od ukupno 18,5 miliona KM, najveći iznos predviđen je za Tuzlu, kojoj je namijenjeno sedam miliona KM.

Za Srebrenik je planirano 2,5 miliona KM, dok će Sapna dobiti dva miliona KM. Gračanici je namijenjeno skoro dva miliona KM, Kalesiji 1,9 miliona, Kladnju 1,87 miliona, a Lukavcu 1,26 miliona KM.

Ova sredstva namijenjena su projektima izgradnje i unapređenja vodne infrastrukture, a njihova realizacija trebala bi doprinijeti stabilnijem snabdijevanju vodom u lokalnim zajednicama.

Problemi s vodosnabdijevanjem posebno izraženi tokom ljeta

Potreba za ulaganjima u vodovodnu infrastrukturu dodatno je došla do izražaja tokom proteklog ljeta, kada su suša i redukcije vode otežavale svakodnevni život stanovništva u pojedinim dijelovima Tuzlanskog kantona.

Nedostatak vode i problemi s redovnim snabdijevanjem pokazali su koliko je važno ulagati u postojeće vodovodne sisteme i osigurati dugoročna rješenja za lokalne zajednice.

Iz Vlade TK naglašavaju da se kreditno zaduženje odnosi isključivo na kapitalna ulaganja, a ne na finansiranje tekuće potrošnje.

pročitajte i ovo

Newsletter

Tuzlanski kanton ulaže 100.000 KM u izgradnju novih punionica za električna...

Vijesti

U TK planirana sjetva na više od 5.500 hektara

Tuzla i TK

Privrednicima u TK dostupniji povoljniji krediti: Vlada mijenja program vrijedan dva...

Tuzla i TK

Vlada TK izdvaja 100.000 KM za izgradnju brzih punionica za električna...

Vijesti

Stipendije studentima: Vlada TK daje do 1.000 KM

Vijesti

Više tuzlanskih ulica sutra bez vode zbog sanacije cjevovoda

Vijesti

Objavljen javni poziv za sufinansiranje projekata izgradnje i postavljanja punionica električnih vozila

Sport

Večeras počinje NBA liga: Nurkić i Garza predstavljaju BiH u novoj sezoni

Vijesti

U BiH neplaćeno više od 219.000 kazni, dug premašio 30 miliona KM

Vijesti

Sud BiH oslobodio Osmana Mehmedagića Osmicu

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više