Vlada TK odobrila 18,5 miliona KM za vodosnabdijevanje

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dugoročno kreditno zaduženje od 18,5 miliona KM za projekte vodosnabdijevanja u više gradova i općina. Najveći dio sredstava planiran je za Tuzlu, dok će značajna ulaganja biti realizovana i u Srebreniku, Sapni, Gračanici, Kalesiji, Kladnju i Lukavcu.

Sredstva će biti usmjerena isključivo u kapitalne projekte vodne infrastrukture, u okviru programa „Voda za sve“, čiji je cilj poboljšanje dostupnosti i sigurnosti vodosnabdijevanja stanovništva.

Iako je vodosnabdijevanje u nadležnosti lokalnih zajednica, kantonalna Vlada odlučila je pružiti finansijsku podršku za rješavanje problema s kojima se građani suočavaju godinama.

Odluka je uslijedila nakon zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona iz novembra 2025. godine, kada su zastupnici jednoglasno zatražili od Vlade da planira kreditna sredstva za projekte vodosnabdijevanja.

Koliko će novca dobiti gradovi i općine?

Od ukupno 18,5 miliona KM, najveći iznos predviđen je za Tuzlu, kojoj je namijenjeno sedam miliona KM.

Za Srebrenik je planirano 2,5 miliona KM, dok će Sapna dobiti dva miliona KM. Gračanici je namijenjeno skoro dva miliona KM, Kalesiji 1,9 miliona, Kladnju 1,87 miliona, a Lukavcu 1,26 miliona KM.

Ova sredstva namijenjena su projektima izgradnje i unapređenja vodne infrastrukture, a njihova realizacija trebala bi doprinijeti stabilnijem snabdijevanju vodom u lokalnim zajednicama.

Problemi s vodosnabdijevanjem posebno izraženi tokom ljeta

Potreba za ulaganjima u vodovodnu infrastrukturu dodatno je došla do izražaja tokom proteklog ljeta, kada su suša i redukcije vode otežavale svakodnevni život stanovništva u pojedinim dijelovima Tuzlanskog kantona.

Nedostatak vode i problemi s redovnim snabdijevanjem pokazali su koliko je važno ulagati u postojeće vodovodne sisteme i osigurati dugoročna rješenja za lokalne zajednice.

Iz Vlade TK naglašavaju da se kreditno zaduženje odnosi isključivo na kapitalna ulaganja, a ne na finansiranje tekuće potrošnje.