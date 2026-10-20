Objavljen javni poziv za sufinansiranje projekata izgradnje i postavljanja punionica električnih vozila

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za sufinansiranje projekata izgradnje i postavljanja punionica električnih vozila, za šta je osigurano ukupno 100.000 KM. Zainteresovana preduzeća i poduzetnici mogu ostvariti finansijsku podršku za razvoj javno dostupne infrastrukture za punjenje električnih automobila.

Sredstva su namijenjena za nabavku i postavljanje brzih DC punionica, uključujući potrebne građevinske i elektroinstalacijske radove te puštanje opreme u funkciju.

Po jednom projektu moguće je dobiti do 25.000 KM, odnosno najviše 50 posto prihvatljivih troškova. Punionice moraju imati najmanje dva priključka koji omogućavaju istovremeno punjenje dva električna vozila.

Tekst javnog poziva, kao i neophodne obrasce možete preuzeti na OVOM LINKU.

Ko može dobiti sredstva za punionice električnih vozila?

Pravo prijave imaju pravna lica koja obavljaju uslužne djelatnosti na području Tuzlanskog kantona i raspolažu odgovarajućim prostorom za postavljanje punionica.

To uključuje vlasnike ili suvlasnike hotela, motela, restorana, kafića, benzinskih pumpi s ugostiteljskim sadržajima i trgovačkih centara. Jedan od uslova jeste da objekti imaju najmanje dva parking mjesta namijenjena vozilima koja će koristiti punionicu.

Punionice se moraju nalaziti u neposrednoj blizini magistralnih ili regionalnih cesta, uz direktan pristup s putne mreže. Prilikom odabira projekata prednost će imati lokacije u blizini važnijih raskrsnica i saobraćajnih čvorišta.

Podnosioci prijava moraju osigurati vlastito finansijsko učešće i imati izmirene dospjele porezne obaveze.

Prijave otvorene do 6. novembra

Javni poziv za punionice električnih vozila otvoren je do 6. novembra 2026. godine, a prijave moraju biti zaprimljene najkasnije do 15 sati tog dana.

Dokumentacija se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona na adresu Fra Grge Martića 8 u Tuzli, poštom ili lično putem Centralne pisarnice kantonalnih organa.

Uz prijavu je potrebno dostaviti propisane obrasce, dokaze o registraciji djelatnosti, vlasništvu ili suvlasništvu objekta i parking prostora, odgovarajuću projektnu dokumentaciju te druge potvrde navedene u javnom pozivu.

Prilikom ocjenjivanja projekata bodovat će se položaj punionice u odnosu na glavne saobraćajnice, kao i visina vlastitog finansijskog učešća podnosioca prijave.

Korisnici kojima sredstva budu odobrena obavezni su osigurati da postavljene punionice ostanu u funkciji najmanje pet godina.