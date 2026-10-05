Više tuzlanskih ulica sutra bez vode zbog sanacije cjevovoda

Zbog sanacije glavnog cjevovoda DN 500 milimetara u ulici Mitra Trifunovića Uče, dio Tuzle bit će bez vodosnabdijevanja 6. oktobra od 8 sati do završetka radova.

Bez vode će biti dio naselja Krojčica i Slatina, kao i ulice Rudarska, Krečanska, Batva, Paša Bunar, 18. Hrvatske brigade, Drage Karamana, Mije Keroševića Guje, dio ulice Bosne Srebrene, Save Kovačevića i dio ulice Damira Hadžibeganovića.

Obustava vodosnabdijevanja obuhvatit će i veće potrošače, među kojima su Solana, Bingo City Centar, Hotel Dorah, Hotel Salis i Robot.