Više tuzlanskih ulica sutra bez vode zbog sanacije cjevovoda

Selma Jatić
Više tuzlanskih ulica sutra bez vode zbog sanacije cjevovoda

Zbog sanacije glavnog cjevovoda DN 500 milimetara u ulici Mitra Trifunovića Uče, dio Tuzle bit će bez vodosnabdijevanja 6. oktobra od 8 sati do završetka radova.

Bez vode će biti dio naselja Krojčica i Slatina, kao i ulice Rudarska, Krečanska, Batva, Paša Bunar, 18. Hrvatske brigade, Drage Karamana, Mije Keroševića Guje, dio ulice Bosne Srebrene, Save Kovačevića i dio ulice Damira Hadžibeganovića.

Obustava vodosnabdijevanja obuhvatit će i veće potrošače, među kojima su Solana, Bingo City Centar, Hotel Dorah, Hotel Salis i Robot.

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