Privrednicima u TK dostupniji povoljniji krediti: Vlada mijenja program vrijedan dva miliona KM

Adin Jusufović
vlada TK, novac penzionerima, penzije

Privrednici u Tuzlanskom kantonu trebali bi dobiti širi pristup povoljnijim kreditnim sredstvima nakon što je Vlada TK izmijenila Program raspodjele sredstava s pozicije „Podrška razvoju Kantona“.

Za subvencioniranje dijela kamatnih stopa predviđeno je ukupno dva miliona KM, a novina je uključivanje mikrokreditnih organizacija u realizaciju programa.

Od ukupnog iznosa, 1,9 miliona KM bit će usmjereno na subvencioniranje kamata putem kreditnih linija poslovne banke, dok je 100.000 KM namijenjeno za kreditnu liniju koja će se realizovati preko mikrokreditne organizacije.

Ovom izmjenom nastoji se olakšati pristup finansiranju mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i obrtnicima koji zbog uslova poslovnih banaka često imaju poteškoća prilikom podizanja kredita.

Sredstva iz kreditnih linija moći će se koristiti za nabavku stalnih i obrtnih sredstava, unapređenje proizvodnih procesa, održavanje postojećih poslovnih aktivnosti i razvoj usluga.

Program je usmjeren i na jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, očuvanje postojećih radnih mjesta te stvaranje uslova za novo zapošljavanje.

Uključivanjem mikrokreditnih organizacija Vlada TK želi omogućiti da povoljniji krediti za privrednike budu dostupni i manjim poslovnim subjektima koji do sada nisu mogli jednostavno doći do bankarskog finansiranja.

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