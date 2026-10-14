FIFA priprema milijarde za razvoj nogometa

FIFA priprema novi fond za razvoj nogometa vrijedan približno 5,5 milijardi eura, iz kojeg bi svaki od 211 nacionalnih nogometnih saveza mogao dobiti po 21,5 miliona eura tokom naredne četiri godine.

Među potencijalnim korisnicima sredstava nalazi se i Nogometni savez Bosne i Hercegovine, a konačna odluka o raspodjeli novca tek treba biti donesena.

Prema pisanju Associated Pressa, riječ je o finansijskom programu za period od 2027. do 2030. godine, kojim FIFA namjerava značajno povećati ulaganja u razvoj nogometa širom svijeta.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino dostavio je 28. septembra prijedlog čelnicima šest kontinentalnih nogometnih konfederacija. Očekuje se da će konačni plan biti utvrđen na sjednici Vijeća FIFA-e u decembru, nakon čega bi u martu 2027. godine trebao biti upućen Kongresu na usvajanje.

Infantino je u pismu, u koje je Associated Press imao uvid, naglasio da finansijski rezultati FIFA-e trebaju koristiti razvoju nogometa i svim nacionalnim savezima.

Poručio je da među kontinentalnim konfederacijama postoji široka saglasnost o potrebi da se ostvareni prihodi usmjere u nogomet, uz pronalaženje održivog modela finansiranja koji bi omogućio dugoročnu podršku članicama.

Znatno veći iznos od prvobitno planiranog

Prema ranijem prijedlogu, svaki nacionalni savez trebao je tokom četverogodišnjeg perioda dobiti deset miliona dolara, odnosno približno 8,6 miliona eura.

Novim planom taj iznos povećan je na 25 miliona dolara, što odgovara približno 21,5 miliona eura po savezu.

FIFA namjerava iskoristiti dio finansijskih rezervi koje su značajno povećane zahvaljujući prihodima od Svjetskog prvenstva 2026. godine, prvog na kojem je učestvovalo 48 reprezentacija.

Dvojica zvaničnika upoznatih s prijedlogom, koji su za Associated Press govorili pod uslovom anonimnosti, navela su da bi iz rezervi FIFA-e za ovaj program trebalo biti izdvojeno više od 3,5 milijardi dolara.

Prihodi FIFA-e premašili očekivanja

Procjenjuje se da će FIFA u finansijskom ciklusu od 2022. do 2026. godine ostvariti približno 15 milijardi dolara prihoda, odnosno oko 12,9 milijardi eura.

To je znatno više od ranijih projekcija, a najveći doprinos finansijskom rastu donijelo je Svjetsko prvenstvo održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Dio ostvarenih prihoda trebao bi biti raspoređen nacionalnim savezima, kontinentalnim konfederacijama i drugim nogometnim organizacijama.

Ukoliko predloženi program bude usvojen, Nogometni savez BiH mogao bi dobiti znatno veća sredstva za razvoj domaćeg nogometa nego što je bilo predviđeno ranijim modelom finansiranja.