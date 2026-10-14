Irfan Peljto večeras sudi utakmicu Lige prvaka

Adin Jusufović
Irfan Peljto

Najbolji bosanskohercegovački sudija Irfan Peljto vraća se u Ligu prvaka, a krovna kuća evropskog nogometa (UEFA) delegirala ga je za utakmicu drugog kola najelitnijeg nogometnog takmičenja.

Peljto će prekosutra (srijeda) dijeliti pravdu između Slovan Bratislave i Stuttgarta. Utakmica se igra u Bratislavi s početkom u 21 sat.
Cijela postava sudija na terenu je iz BiH. Pomagat će mu Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo, dok je četvrti sudija Miloš Gigović iz Bosanske Gradiške.

Za VAR će biti zaduženi Italijani Daniele Chiffi i Michael Fabbri.

Zanimljivo, to će biti duel u kojem će na dvije strane nastupiti dvojica nogometaša iz BiH. Za Slovan će igrati Alen Mustafić, a za goste iz Njemačke Ermedin Demirović.

To je za Peljtu povratak na najveću scenu nakon 10 mjeseci. Posljednji susret u Ligi prvaka sudio je u sedmom kolu ligaške faze prošle godine između Copenhagena i Napolija (1:1).

Tom prilikom pokazao je četiri žuta i jedan crveni karton.

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