Irfan Peljto na užem spisku sudija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Najbolji bosanskohercegovački sudija Irfan Peljto nalazi se na užem spisku arbitara koji bi mogli dijeliti pravdu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Svjetska fudbalska federacija započela je proces predselekcije sudija, a kandidati iz svih konfederacija bit će okupljeni na posebnim seminarima prije konačne odluke i izbora arbitara koji će suditi na najvećoj fudbalskoj smotri. Proces selekcije započinje početkom januara seminarima za CONCACAF i CONMEBOL, čiji će se predstavnici okupiti u Brazilu.

Nakon toga, krajem februara u Dohi će biti održan zajednički seminar za sudije iz azijske, afričke i okeanijske konfederacije. UEFA će kao posljednja donijeti zaključke, a sastanak evropskih sudija planiran je početkom marta u Dubaiju.

Osim Irfana Peljte, na listi evropskih kandidata nalaze se i Espen Eskas iz Norveške, Istvan Kovacs iz Rumunije, Francois Letexier iz Francuske, Danny Makkelie iz Nizozemske, Szymon Marciniak iz Poljske, Maurizio Mariani iz Italije, Glenn Nyberg iz Švedske te Michael Oliver iz Engleske, što potvrđuje da se bh. sudija nalazi u izuzetno jakoj i zahtjevnoj konkurenciji.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine počet će 11. juna, a završit će 19. jula, čime će postati najduže svjetsko prvenstvo u historiji fudbala.