Zmajice večeras protiv Estonije traže baraž za Svjetsko prvenstvo u Brazilu

Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Estonije igra posljednji meč u grupnoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, koje će biti održano u Brazilu.

Susret se igra u estonskom gradu Parnu, s početkom u 19 sati po lokalnom vremenu, a bh. reprezentativke u ovaj duel ulaze s jasnim ciljem, pobjedom koja bi im donijela plasman u B Ligu.

Putovanje je proteklo bez problema, a igračice su po dolasku imale dovoljno vremena za odmor, šetnju i posljednje pripreme pred trening.

Selektor Selver Hodžić i stručni štab vjeruju da reprezentacija Bosne i Hercegovine ima kvalitet da dođe do pobjede. Hodžić je istakao da su sve igračice spremne, osim Marije Milinković, koja zbog kartona neće moći nastupiti u ovom susretu.

“Vjerujem da će neka druga igračica, koja je zamijeni, odigrati dobro i biti na visini zadatka”, kazao je Hodžić.

Prema njegovim riječima, stručni štab je pripremio taktiku za duel sa Estonijom, a u bh. timu znaju šta ih očekuje na terenu.

“Kvalitetnija smo ekipa, imamo veliku želju i volju da to pokažemo na terenu, a uz ovu energiju i pristup svi smo sigurni da možemo pobijediti. Zaslužili smo da igramo u B Ligi, a sa pobjedom to možemo ostvariti”, poručio je selektor.

Ovaj meč dolazi u periodu kada je pažnja sportske javnosti u Bosni i Hercegovini snažno usmjerena na reprezentativne nastupe, a navijači se nadaju da će i bh. nogometašice večeras ostvariti rezultat vrijedan velikog uspjeha.

Zmajice su prve na tabeli sa deset bodova koliko ima i Estonija. Treća je Litvanija sa osam, a četvrte su reprezentativke Lihtenštajna bez bodova. Meč sa Estonijom je posljednji u kvalifikacijama i u slučaju pobjede ili remija naša reprezentacija bi izborila baraž za plasman na Svjetsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Brazilu.