Oduzeta imovina inkasirala 1.5 miliona KM u budžet FBiH, na popisu i luksuzna vila

Luksuzna vila, pet apartmana, poslovno-stambeni objekat, bageri, traktori i kamioni dio su višemilionske imovine koja je privremeno oduzeta i povjerena na upravljanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom tokom 2025. i 2026. godine. Istovremeno, po osnovu trajno oduzetih novčanih sredstava, u budžet Federacije BiH uplaćeno je gotovo 1,5 miliona KM.

Prema podacima koje je saopćila Agencija, od 1. oktobra 2025. do 1. oktobra 2026. godine u federalni budžet uplaćeno je ukupno 1.496.673,91 KM. Riječ je o novcu oduzetom na osnovu pravosnažnih sudskih odluka u postupcima koji se odnose na imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnih djela.

Posebnu pažnju privlači vrijednost i raznovrsnost privremeno oduzete imovine kojom upravlja Agencija. Među nekretninama se nalaze luksuzna vila, poslovno-stambeni objekat površine približno 1.300 kvadratnih metara, pet apartmana, ostava i parking mjesto.

Na upravljanje su povjerena i tri motorna vozila, šest bagera, četiri traktora s prikolicama te dva kamiona. Osim nekretnina, vozila i radnih mašina, privremeno su oduzeta i značajna finansijska sredstva.

Iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom pojašnjavaju da se novac koji je trajno oduzet na osnovu pravosnažnih sudskih odluka uplaćuje u budžet Federacije BiH. Na taj način imovinska korist pribavljena krivičnim djelima oduzima se u skladu sa zakonskim propisima.

Agencija je najavila da će nastaviti aktivnosti na unapređenju upravljanja oduzetom imovinom, jačanju saradnje s drugim institucijama i efikasnijoj primjeni zakonskih propisa.