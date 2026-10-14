Dr. Ivana Iveljić, ponos bh. medicine: Iz Tuzle do vrha svjetske kardiologije

Njen profesionalni put obilježavaju kontinuirano usavršavanje, razmjena iskustava s vodećim svjetskim stručnjacima i prenošenje znanja kolegama. U samo tri dana učestvovala je na dva značajna međunarodna skupa, u Varšavi i Kopenhagenu, potvrđujući da stručnjaci iz Bosne i Hercegovine mogu aktivno učestvovati u razvoju savremene medicinske prakse.

Međunarodni angažman u Varšavi i Kopenhagenu

U Varšavi je bila internacionalna kodirektorica skupa Prevention and Intervention za centralnu Evropu, panelistica i govornica, te voditeljica praktične radionice Basic PCI Tools, tokom koje je ljekarima iz cijele Evrope prenosila praktična znanja iz interventne kardiologije. Učestvovala je i u sesiji Women Leadership, posvećenoj ulozi žena u stručnom liderstvu, zajedno s istaknutim međunarodnim stručnjacima.

Posebno priznanje njenom stručnom radu predstavlja četvrta uzastopna godina učešća na sastanku Evropskog bifurkacijskog kluba (EBC) u Kopenhagenu. Ovaj prestižni skup, dostupan isključivo na poziv organizatora, okuplja oko 120 vodećih stručnjaka iz cijelog svijeta koji razmatraju najkompleksnije promjene na krvnim sudovima srca i razmjenjuju iskustva važna za unapređenje kliničke prakse.

Dr. Iveljić je, prema vlastitim navodima, jedini pozvani interventni kardiolog iz Bosne i Hercegovine na ovom skupu. Četiri godine uzastopnog učešća potvrđuju kontinuitet njenog međunarodnog angažmana i prepoznatljivost u ovoj zahtjevnoj oblasti medicine.

Prenošenje znanja i razvoj domaće kardiologije

Njen doprinos ne ogleda se samo u međunarodnim pozivima i stručnim priznanjima. Kao ljekar i edukatorica, ona znanje i iskustvo dijeli s kolegama, prati savremene metode liječenja i doprinosi jačanju stručnih kapaciteta domaće kardiologije. Takav angažman važan je i za pacijente u Bosni i Hercegovini, jer razvoj medicine podrazumijeva stalno učenje, razmjenu iskustava i primjenu savremenih stručnih saznanja.

Istovremeno, dr. Iveljić otvoreno ukazuje na ograničenja zdravstvenog sistema, posebno na nedovoljno finansiranje pojedinih procedura u Federaciji BiH, zbog čega domaći pacijenti nemaju uvijek pristup svim mogućnostima liječenja dostupnim u drugim evropskim zemljama. Njena upozorenja podsjećaju da vrhunsko znanje ljekara mora pratiti i sistemska podrška kako bi korist od savremene medicine osjetili oni kojima je najpotrebnija.

Posvećenost profesiji i pacijentima UKC-a Tuzla

Iza međunarodnih skupova, putovanja i zahtjevnih stručnih obaveza stoje sati rada, učenja i pripreme, a nakon svega slijedi povratak svakodnevnim obavezama i dežurstvima na UKC-u Tuzla. Upravo ta posvećenost profesiji i pacijentima daje posebnu vrijednost njenom profesionalnom putu.

„Znanje se množi samo dijeljenjem“, poručuje dr. Iveljić, sažimajući filozofiju koja nadilazi lični uspjeh i potvrđuje značaj prenošenja znanja novim generacijama ljekara.

Dr. Ivana Iveljić svojim radom pokazuje da Bosna i Hercegovina ima stručnjake čije znanje prelazi granice zemlje i aktivno doprinosi razvoju svjetske medicine. Njen međunarodni angažman nije samo lično profesionalno priznanje već i prilika da se glas bh. kardiologije čuje među vodećim svjetskim stručnjacima.

Zato podrška ovakvim ljekarima mora značiti mnogo više od pohvala i priznanja. Ona podrazumijeva bolje uslove rada, ulaganje u razvoj medicine i dostupnost savremenih procedura svim pacijentima kojima su potrebne.

Kada svijet prepoznaje znanje naših ljekara, naša je obaveza da im omogućimo da to znanje pretvore u još kvalitetnije liječenje kod kuće. Jer najveća vrijednost stručnog uspjeha nije samo priznanje koje pojedinac dobije u svijetu, već životi koje svojim znanjem može promijeniti i spasiti u vlastitoj zemlji.