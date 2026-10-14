Demokrate pripremaju plan za preuzimanje Kongresa

Demokrate u američkom Kongresu pripremaju opsežan program političkih i ekonomskih mjera koje namjeravaju provesti ukoliko na novembarskim izborima osvoje većinu u Zastupničkom domu.

Njihovi prioriteti uključuju smanjenje životnih troškova, promjene u zdravstvenom sistemu, ukidanje carina koje je uveo predsjednik Donald Trump i protivljenje američkom vojnom angažmanu u Iranu.

Prema planovima demokratskog vodstva, prve zakonodavne inicijative mogle bi biti pokrenute već tokom prvih 100 sati rada novog saziva Kongresa u januaru 2027. godine. Program bi obuhvatio prvih 100 dana rada, a njegov cilj je pokazati biračima da je stranka spremna preuzeti odgovornost za vođenje Zastupničkog doma.

Smanjenje troškova života među glavnim prioritetima

Lider demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries, koji bi u slučaju izborne pobjede mogao postati novi predsjedavajući, poručuje da njegova stranka želi ponuditi konkretna rješenja za ekonomske probleme američkih građana.

Poseban naglasak stavljen je na rast cijena hrane, goriva, stanovanja i zdravstvenih usluga, koje sve više opterećuju kućne budžete.

Demokrate planiraju obnoviti poreske olakšice predviđene Zakonom o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, poznatim kao Obamacare, te poništiti smanjenja izdvajanja za Medicaid, program zdravstvenog osiguranja namijenjen prvenstveno građanima s nižim prihodima.

U ekonomskom dijelu programa predviđeno je i ukidanje Trumpovih carinskih mjera, za koje demokrate tvrde da su doprinijele rastu cijena proizvoda i dodatno opteretile potrošače.

Protivljenje ratu s Iranom i Trumpovoj politici

Među planiranim potezima nalazi se i glasanje usmjereno protiv nastavka američkog vojnog angažmana u Iranu. Demokratski zvaničnici smatraju da je sukob dodatno povećao cijene energenata i pogoršao ekonomsku situaciju u zemlji.

Jeffries je ranije kritikovao politiku republikanske administracije, poručujući da Amerikanci sve teže podmiruju osnovne životne potrebe, uprkos tome što rade i ispunjavaju svoje obaveze.

Demokrate također najavljuju pojačan nadzor nad radom Trumpove administracije, uključujući istrage o mogućim zloupotrebama položaja i korupciji.

Izbori će pokazati mogu li demokrate ponovo preuzeti većinu

Predstojeći izbori za Kongres, zakazani za novembar, predstavljaju važan politički test za obje stranke. Demokrate nastoje iskoristiti nezadovoljstvo dijela birača zbog visokih životnih troškova i poteza aktuelne administracije.

Republikanci trenutno imaju tijesnu većinu u Zastupničkom domu, dok su demokrate u opoziciji od januara 2023. godine.

Ukoliko osvoje dovoljan broj mjesta, Jeffries bi mogao postati prvi demokratski predsjedavajući Zastupničkog doma nakon Nancy Pelosi.

Istovremeno, najavljeni program bit će test jedinstva Demokratske stranke, čije redove čine umjereni političari, ali i predstavnici progresivnog krila povezani s organizacijom Demokratski socijalisti Amerike.

Čak i u slučaju preuzimanja Zastupničkog doma, provođenje dijela najavljenih mjera zavisit će od odnosa snaga u Senatu i spremnosti predsjednika Trumpa da potpiše zakone koje demokrate budu predlagale.