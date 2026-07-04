SAD na Svjetskom prvenstvu: Amerikanci sve glasnije vjeruju u historijski uspjeh

SAD na Svjetskom prvenstvu nastavlja privlačiti veliku pažnju javnosti, posebno nakon pobjede protiv Bosne i Hercegovine i plasmana u osminu finala Mundijala.

Američka reprezentacija savladala je BiH rezultatom 2:0 u šesnaestini finala, čime je nastavila put u nokaut fazi i dodatno pojačala euforiju među domaćim navijačima. U narednom kolu SAD očekuje duel protiv Belgije, jednog od najtežih protivnika na putu ka završnici takmičenja.

U američkim medijima sve se više govori o tome da bi domaća selekcija mogla napraviti historijski rezultat. Ranije je objavljena analiza u američkim medijima u kojoj se kroz niz statističkih podataka objašnjava zbog čega bi SAD na Svjetskom prvenstvu mogao imati mnogo veću ulogu nego što se očekivalo prije početka turnira.

Iako su takve najave djelovale optimistično, rezultati na terenu dali su im dodatnu težinu. SAD je grupnu fazu otvorio ubjedljivom pobjedom protiv Paragvaja, zatim savladao Australiju, a i pored poraza od Turske uspio je završiti na prvom mjestu u grupi. Pobjeda protiv BiH u nokaut fazi dodatno je učvrstila uvjerenje američke javnosti da ova generacija može otići daleko.

Posebno se ističe činjenica da SAD igra pred domaćom publikom, što je na velikim turnirima često važan faktor. Podrška sa tribina, povoljan raspored putovanja i sve veće interesovanje javnosti stvorili su atmosferu koja američkim reprezentativcima daje dodatni podsticaj.

Meč protiv BiH imao je i ogroman odjek van terena. Prema podacima američkih medija, utakmica je postala jedan od najgledanijih fudbalskih prenosa u historiji SAD-a, što pokazuje koliko je Mundijal povećao interesovanje za nogomet u zemlji koja je jedan od domaćina prvenstva.

SAD na Svjetskom prvenstvu sada ulazi u najzahtjevniji dio turnira. Duel s Belgijom bit će pravi test za ekipu Mauricija Pochettina, posebno jer se od domaćina sada očekuje mnogo više nego prije početka takmičenja.

Amerikanci se nadaju da bi upravo ova generacija mogla pomjeriti granice i ostvariti najbolji rezultat SAD-a na svjetskim prvenstvima u modernoj eri.