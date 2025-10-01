Američka savezna vlada prestala sa radom, šta to znači?

Američka savezna vlada od ponoći je ušla u stanje zastoja jer Kongres nije uspio da se dogovori o zakonu kojim bi se nastavilo finansiranje državnih institucija. Ovakva situacija u političkom jeziku naziva se shutdown i ponavlja se svaki put kada rok za usvajanje budžeta ili privremenog rješenja istekne bez kompromisa između dvije stranke.

U praksi to znači da hiljade državnih službenika širom SAD-a ostaju bez posla dok traje blokada, dok će dio njih, poput zaposlenih u sigurnosnim i drugim ključnim agencijama, raditi ali bez plate. Kasnije će im sredstva biti isplaćena retroaktivno, ali dok traje zastoj mnogi građani i institucije suočavaju se s ozbiljnim poteškoćama.

Zatvoreni su nacionalni parkovi i muzeji, usporeni su procesi vezani za izdavanje dozvola i administrativne procedure, a u avijaciji i transportu prijeti poremećaj jer veliki broj kontrolora leta i radnika Federalne avio-administracije može biti poslan kući. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je ovog puta Bijela kuća naložila agencijama da se pripreme i za mogućnost trajnog smanjenja broja zaposlenih, što bi značilo otkaze, a ne samo privremeni prekid rada.

Shutdown ujedno pokazuje duboke političke podjele u Sjedinjenim Američkim Državama. Republikanci i demokrate ne mogu da postignu kompromis oko načina finansiranja zdravstvenih i socijalnih programa, što paralizuje rad vlade i šalje poruku nestabilnosti i nesigurnosti kako građanima, tako i međunarodnim partnerima.

Ekonomske posljedice zavise od trajanja blokade. Ako se kriza brzo prevaziđe, efekti će biti ograničeni. Međutim, ako potraje sedmicama, očekuje se pad potrošnje, kašnjenje u državnim isplatama i usporavanje ekonomskih aktivnosti, što bi se moglo mjeriti milijardama dolara gubitaka.