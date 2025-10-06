Pala francuska vlada nakon samo jednog dana

Francuska vlada pala je nakon samo jednog dana od imenovanja, što predstavlja jedan od najkraćih mandata u modernoj političkoj historiji Francuske. Premijer Sébastien Lecornu, koji je tek preuzeo dužnost, podnio je ostavku nakon što je postalo jasno da njegova vlada neće dobiti potrebnu podršku u parlamentu.

Lecornu je bio imenovan 5. oktobra, a već 6. oktobra podnio je ostavku predsjedniku Emmanuelu Macronu, nakon što su opozicione stranke, uključujući socijaliste i republikance, najavile da će glasati protiv njegove vlade. Time je vlada formalno pala prije nego što je uopće počela s radom.

Prema francuskim medijima, predsjednik Macron pokušava pronaći novo rješenje koje bi osiguralo stabilnu većinu, ali analitičari upozoravaju da je zemlja ušla u period ozbiljne političke neizvjesnosti. Ovakav razvoj događaja, u kojem je francuska vlada pala u samo 24 sata, dodatno je uzdrmao povjerenje građana u politički sistem i doveo do rasprava o mogućnosti prijevremenih izbora.