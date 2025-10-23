Najavljena posjeta članova Predsjedništva BiH Francuskoj

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s ambasadorom Republike Francuske u BiH Françoisom Delmasom o predstojećoj radnoj posjeti članova Predsjedništva BiH Francuskoj, koja će biti realizirana na poziv predsjednika Emmanuela Macrona.

Bećirović je istakao da će planirani susret u Parizu predstavljati nastavak kontinuiranog političkog dijaloga i potvrdu snažnih veza između dvije države. Ova posjeta, dodao je, biće prilika za unapređenje političke, ekonomske, kulturne i sigurnosne saradnje, kao i potvrdu zajedničke posvećenosti evropskim vrijednostima.

Ambasador Delmas naglasio je da Republika Francuska visoko cijeni institucionalne napore Bosne i Hercegovine u očuvanju ustavnog poretka i vladavine prava, te da će nastaviti pružati podršku reformskim procesima u okviru evropskih i evroatlantskih integracija.

Tokom razgovora, sagovornici su se složili da je dosljedno poštivanje ustavnog poretka ključni preduslov za stabilnost i napredak države, kao i za nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.