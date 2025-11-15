Shein samo početak: Francuska tužila još šest platformi zbog zabranjenog sadržaja

Francuska vlada, koja je ranije već prijavila platformu Shein tužilaštvu zbog prodaje nedozvoljenih proizvoda, sada je isto učinila i za još šest velikih platformi, objavio je ministar trgovine. Radi se o AliExpressu, Joomu, eBayu, Temuu, Wishu i Amazonu. Kontrola tržišta otkrila je da su AliExpress i Joom prodavali lutke koje prikazuju dječiju pornografiju, dok su Wish, Temu, AliExpress i eBay nudili oružje kategorije A, poput boksera i mačeta, rekao je ministar Serge Papin za Le Parisien.

Dodao je i da Wish, Temu i Amazon nisu ispunili obaveze zaštite maloljetnika od pornografskih sadržaja.

„Prijavili smo javnom tužiocu sve platforme koje nude ilegalan sadržaj“, izjavio je Papin.

Iz eBaya su za AFP poručili da „neumorno rade na sprečavanju prodaje zabranjenih predmeta“ i da sarađuju s francuskim nadležnim institucijama.

Ministar Papin će 27. novembra okupiti ministre trgovine zemalja Evropske unije kako bi razgovarali o utjecaju ovih platformi na evropsko tržište.

Francuske vlasti ranije su otkrile da je Shein prodavao seks-lutke koje podsjećaju na djevojčice, a potom i oružje kategorije A. Platforma je uklonila sporne proizvode i tako privremeno izbjegla suspenziju, ali postupak protiv nje se nastavlja. Kompanija sa sjedištem u Singapuru, osnovana 2012. u Kini, u utorak bi trebala dati iskaz francuskim službenicima zaduženim za kontrolu uvozne robe, iako njihov dolazak još nije potvrđen.

Nakon otvaranja prve fizičke trgovine 5. novembra u kultnoj pariskoj robnoj kući BHV, Shein je planirao otvoriti još pet prodavnica na istoj lokaciji. Međutim, ta otvorenja su odgođena „za nekoliko dana ili sedmica“ kako bi se uskladila ponuda i cijene, saopćio je Frédéric Merlin, direktor kompanije koja upravlja BHV-om.

Kupci su se na dan otvaranja žalili na znatno više cijene nego na internetu, što je izazvalo nezadovoljstvo i veliki broj negativnih reakcija. Iz SGM-a i Sheina poručili su da novi datumi otvorenja još nisu utvrđeni.