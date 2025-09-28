Pacijentice tužile Pfizer: Dobile tumor na mozgu zbog kontracepcijske injekcije

Farmaceutska kompanija Pfizer suočava se s kolektivnom tužbom u Sjedinjenim Američkim Državama, podnesenom u ime žena kod kojih se razvio tumor na mozgu, a za koji se tvrdi da je povezan s korištenjem kontracepcijske injekcije Depo-Provera.

U tužbi se navodi da Pfizer nije upozorio žene niti ljekare na povećan rizik od razvoja intrakranijalnog meningeoma ukoliko se Depo-Provera koristi duže od godinu dana. Riječ je o tromjesečnoj injekciji koja se koristi kao oblik hormonske kontracepcije. Ročište će biti održano u ponedjeljak u Pensacoli, na Floridi, navodi The Guardian.

Broj tužbi koje su žene podnijele protiv kompanije se od maja utrostručio, te sada prelazi 1.300. Sve tužbe su objedinjene u višeokružni postupak, navodi advokatska kancelarija Levin Papantonio, koja zastupa žene. Prema procjenama, vrijednost postupka mogla bi iznositi nekoliko milijardi dolara, a broj tužbi mogao bi narasti na između 5.000 i 10.000 – i to samo u SAD-u.

Studija objavljena u British Medical Journalu u martu 2024. godine pokazala je da je dugotrajna upotreba određenih progestogenskih lijekova povezana s većim rizikom od nastanka intrakranijalnog meningeoma – tumora koji se razvija u moždanim ovojnicama. Medroksiprogesteron acetat, aktivna supstanca lijeka Depo-Provera, povezan je s 5,6 puta većim rizikom.

Meningeom je najčešći tip benignog tumora mozga. Iako uglavnom nije kancerogen, može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme poput glavobolja, napada, gubitka vida ili sluha, a često zahtijeva i operaciju, koja nosi rizik od oštećenja moždanih struktura.

Pfizer tvrdi da je pokušao staviti upozorenje o riziku na etiketu lijeka, ali da je Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) to odbila. U sudskim podnescima kompanija je navela:

„Ovo je jasan slučaj preventivne odbrane jer je FDA izričito zabranila Pfizeru da doda upozorenje o riziku od meningeoma, što tužitelji tvrde da je zahtijevao državni zakon.“

Tužitelji pak smatraju da Pfizerova odbrana nije osnovana, jer je njihov zahtjev prema FDA bio preširoko postavljen – obuhvatajući Depo-Proveru zajedno s drugim hormonskim kontraceptivima nižih doza – zbog čega regulator nije odobrio upozorenje.

Procjenjuje se da širom svijeta oko 247 miliona žena koristi hormonsku kontracepciju, a u SAD-u je skoro četvrtina seksualno aktivnih žena koristila Depo-Proveru barem jednom. Ovaj lijek se koristi i za liječenje endometrioze, a u Velikoj Britaniji je na tržištu od 1980-ih.

Etiketa Depo-Provere ažurirana je prošle godine, a Pfizer je naveo da je „svjestan mogućih rizika povezanih s dugotrajnom upotrebom progestogena“, te da je upozorenje u međuvremenu dopunjeno i u Kanadi i Evropi.

Advokatica Virginia Buchanan iz firme Levin Papantonio, koja je imenovana za kopredsjednicu odbora tužitelja, izjavila je:

„Preventivna odbrana nikada nije bila zamišljena kao štit za farmaceutske kompanije koje ne upozoravaju pacijente na rizike. Pfizer je uporno propustio poduzeti razumne korake da upozori pacijente i njihove ljekare na ovu veoma stvarnu opasnost.“

Pored toga, američka advokatska firma Berger Montague istražuje da li je upravni odbor Pfizera prekršio svoje obaveze prilikom marketinga i prodaje Depo-Provere, što bi moglo dovesti i do tužbi akcionara.