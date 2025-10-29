Bećirović u Parizu: Francuska nastavlja snažno podržavati BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je danas u Parizu, gdje je u Jelisejskoj palači razgovarao s predsjednikom Republike Francuske Emanuelom Macronom. Sastanku su prisustvovala i druga dva člana Predsjedništva BiH, kao i komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos.

Bećirović je zahvalio predsjedniku Macronu i narodu Francuske na podršci koju ta zemlja pruža Bosni i Hercegovini od sticanja nezavisnosti. Podsjetio je da je tokom rata u BiH u mirovnim misijama život izgubilo 86 francuskih vojnika, što, kako je naglasio, svjedoči o dubokoj povezanosti i dugogodišnjem prijateljstvu dviju država.

Govoreći o trenutnoj političkoj situaciji, Bećirović je istakao da je 2025. godina obilježena ozbiljnim napadima na ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum. Naglasio je važnost podrške Francuske i međunarodnih partnera institucijama koje garantuju mir i stabilnost, prije svega Ustavnom sudu BiH i Uredu visokog predstavnika (OHR).

Bećirović je izrazio zahvalnost francuskom Ministarstvu vanjskih poslova zbog jasne osude antiustavnih odluka u bh. entitetu RS, te istakao važnost kontinuirane podrške Francuske suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

Također je naglasio da Bosna i Hercegovina treba što prije postati članica NATO-a i Evropske unije, te da Francuska kao jedna od ključnih članica tih organizacija ima važnu ulogu u podršci reformskim procesima i evroatlantskom putu zemlje.

Predsjednik Macron je, kako je saopćeno, potvrdio čvrstu podršku Francuske nezavisnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine, te najavio nastavak pomoći u jačanju državnih institucija i reformskim procesima. Na kraju susreta Bećirović je pozvao francuskog predsjednika da 2026. godine posjeti Bosnu i Hercegovinu.