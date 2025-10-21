Francuska podigla nivo uzbune zbog ptičje gripe

Ali Huremović
Francuska podigla nivo uzbune zbog ptičje gripe – perad mora u zatvorene prostore

Francuska je povećala nivo uzbune zbog ptičje gripe s „umjerenog“ na „visok“, nakon što su potvrđeni novi slučajevi zaraze među divljim pticama i peradom. Ova odluka znači da sve peradarske farme u zemlji moraju držati svoje ptice u zatvorenim prostorima kako bi se spriječilo širenje virusa, koji se u Evropi pojavljuje svake jeseni s dolaskom migratornih jata.

Visokopatogena ptičja gripa spada među najteže sezonske bolesti koje prenose ptice selice. Posljednjih godina izazvala je masovno uništavanje jata i ozbiljne poremećaje u globalnoj proizvodnji peradi, uz sve veće strahove od mogućeg prenošenja na ljude.

„Ova uredba izdana je nakon potvrđenih infekcija među divljim pticama selicama u Evropi, uključujući Francusku, te pojave nekoliko epidemija na peradarskim farmama“, saopćilo je Ministarstvo poljoprivrede Francuske u službenom glasilu vlade.

Do sada su zabilježene dvije epidemije na komercijalnim farmama i tri u dvorišnim jatima, navodi se u saopćenju. Prvi slučaj otkriven je sredinom oktobra na farmi za uzgoj fazana i jarebica na sjeveru zemlje.

Novi, viši nivo opasnosti i obavezne mjere zaštite stupaju na snagu u srijedu.

