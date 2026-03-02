Potvrđena ptičija gripa u BiH, izdato važno obavještenje peradarima

Ptičija gripa potvrđena je na jednoj farmi u opštini Petrovo u Republici Srpskoj, zbog čega su nadležne institucije uputile važno obavještenje peradarima i naložile hitno provođenje biosigurnosnih mjera na farmama i domaćinstvima koja drže perad.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalna uprava za inspekcijske poslove saopćili su da je pojava bolesti potvrđena prema zvaničnoj informaciji Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Nakon potvrde zaraze, veterinarske službe su odmah pokrenule propisane mjere i uspostavile zaražena i ugrožena područja.

Područja pojačanog nadzora obuhvataju dijelove opština Petrovo i Doboj u Republici Srpskoj, te Doboj Istok i Gračanicu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na tim lokacijama provodi se intenzivna kontrola, uz dodatne mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti na druga gazdinstva.

Ptičija gripa je veoma zarazna bolest koja pogađa perad, a najosjetljivije su kokoške i ćurke. Divlje ptice često ne pokazuju teže simptome, ali mogu biti prenosioci virusa i predstavljati izvor zaraze za domaću perad.

Zbog toga je peradarima preporučeno da pojačaju biosigurnosne mjere i spriječe kontakt domaće peradi s divljim pticama. Preporučuje se držanje peradi u zatvorenim objektima, zaštita prozora mrežama i onemogućavanje pristupa hrani i vodi koju koristi domaća perad.

Također se upozorava da se perad ne smije napajati vodom iz otvorenih izvora poput lokvi, kišnice ili buradi, te da se mora ograničiti ulazak neovlaštenih osoba na farme. Poseban oprez potreban je i pri ulasku u objekte sa peradi, pa se savjetuje redovno pranje odjeće i obuće, kao i izbjegavanje posjeta drugim peradarskim farmama.

Nadležne službe ističu da pojava ptičije gripe može izazvati velike ekonomske posljedice, jer se u slučaju potvrde bolesti provodi uklanjanje zaražene peradi, ograničava se kretanje životinja i zabranjuje promet proizvoda porijeklom od peradi.

Peradarima je poručeno da svaku promjenu zdravstvenog stanja u jatu odmah prijave najbližoj veterinarskoj stanici, kako bi se na vrijeme reagovalo i spriječilo dalje širenje zaraze. Nadležne institucije nastavljaju pratiti situaciju na terenu i najavljuju da će javnost redovno informisati o svim novim informacijama vezanim za pojavu ptičije gripe.