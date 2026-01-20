Vlada TK: Pojačan nadzor koncesija, aktivnosti po sudskom rješenju i niz kadrovskih i drugih odluka

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila niz informacija i odluka.

Nadzor koncesionara i naplata naknada

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju o nadzoru nad koncesijama i praćenju ugovora, uz ocjenu da resorna ministarstva redovno provode kontrole i donose rješenja o naplati koncesionih naknada. Većina koncesionara izmiruje obaveze, dok je posebno istaknuto da Rudnik uglja “Kreka” servisira dugoročne obaveze po ranijem protokolu, ali ne izmiruje tekuće, zbog čega dug i dalje raste.

Provedba sudskog rješenja i obračun plata

Vlada je prihvatila informaciju Ministarstva finansija o aktivnostima po sudskom rješenju i zadužila nadležne da provedu sve potrebne korake, uz poruku da poštuje odluku suda, ali nastavlja pravne radnje vezane za ranije postupanje. Ministarstvo je navelo da je decembarska plata za 2025. obračunata na osnovu ovjerenih evidencija, a da je rješenje o privremenoj zabrani primjene sporne odredbe kolektivnog ugovora zaprimljeno tek nakon isplate, te da se eventualni ponovni obračun mora provesti kroz propisanu proceduru.

Ostale odluke Vlade TK

Vlada je utvrdila prijedlog izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti TK radi usklađivanja rada vojnih ambulanti i ambulante Aerodroma Tuzla s federalnim propisima, te usvojila dokumente o robnim rezervama za 2025. i plan za 2026. godinu. Donesene su i odluke o kolektivnom ugovoru za policijske službenike MUP-a TK, ustupanju sportske sale OŠ “Kreka” na korištenje Mješovitoj srednjoj školi Tuzla, nastavku aktivnosti za spomen-park 2. korpusu ARBiH, prijemu dva državna službenika u Ministarstvu privrede, izmjeni sastava Policijskog odbora, te kadrovskim saglasnostima i imenovanjima, uključujući Narodno pozorište Tuzla i RTV TK.