SAD se povlači iz 66 međunarodnih organizacija uključujući ključne agencije UN-a

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa saopćila je da će Sjedinjene Američke Države istupiti iz ukupno 66 međunarodnih organizacija, tijela i sporazuma, među kojima su brojne agencije Ujedinjenih nacija i važni globalni dogovori, javlja Associated Press.

Ovaj potez dio je šire politike povlačenja SAD-a iz multilateralnih institucija.

Iz Bijele kuće je potvrđeno da je Trump potpisao predsjednički memorandum kojim se nalaže obustava učešća i finansiranja 35 organizacija van sistema UN-a, kao i 31 tijela unutar UN-a, za koje administracija smatra da više ne djeluju u skladu s nacionalnim interesima Sjedinjenih Država.

Zvaničnici navode da je odluka donesena nakon sveobuhvatne analize međunarodnih organizacija, konvencija i sporazuma u kojima SAD učestvuje ili ih finansijski podržava. Prema stavu administracije, brojne od tih institucija zagovaraju politike i programe koji su u suprotnosti s američkim interesima, uključujući pristupe klimatskim promjenama, modele globalnog upravljanja i, kako tvrde, ideološke agende koje potkopavaju suverenitet i ekonomsku stabilnost zemlje.

Među sporazumima iz kojih se SAD povlači nalaze se i ključni klimatski okviri, uključujući Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), koja predstavlja osnovu međunarodnih klimatskih pregovora. Time SAD postaje prva država koja napušta ovaj globalni klimatski sporazum.

U saopćenju Bijele kuće istaknuto je da će povlačenje značiti prekid američkog finansiranja i angažmana u institucijama koje se ocjenjuju kao neefikasne, finansijski neodržive ili suprotne interesima SAD-a. Naglašeno je i da će sredstva biti preusmjerena na, kako navode, američke prioritete i jačanje nacionalne sigurnosti.

Odluka se nadovezuje na ranije poteze administracije kojima je smanjeno učešće SAD-a u međunarodnim institucijama, uključujući izlazak iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Vijeća UN-a za ljudska prava, UNESCO-a, kao i obustavu saradnje s UN-ovom agencijom za palestinske izbjeglice (UNRWA).

Dok kritičari upozoravaju da bi ovakvo povlačenje moglo oslabiti globalnu saradnju u rješavanju zajedničkih izazova poput klimatskih promjena, zaštite ljudskih prava i međunarodnog razvoja, američka administracija poručuje da mnoge od tih institucija ne opravdavaju troškove niti donose korist interesima Sjedinjenih Država.