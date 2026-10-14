U poslovnoj zoni Kreka sjever planirana gradnja novih objekata

Poslovna zona Kreka sjever u Tuzli, površine gotovo 14 hektara, dobila je novu plansku osnovu za razvoj nakon što su vijećnici Gradskog vijeća Tuzle usvojili prijedlog Zoning plana.

Ovim dokumentom omogućava se daljnje širenje poslovnih i proizvodnih kapaciteta, uz mogućnost izgradnje novih objekata i dolaska investitora.

Zona se nalazi u zapadnom dijelu grada, između Željezničke stanice, Putničkog terminala i uređenog korita rijeke Jale. Dio prostora već je infrastrukturno opremljen i koristi se za poslovne djelatnosti, dok značajne površine još nisu izgrađene.

Novi planski dokument zamjenjuje Regulacioni plan iz 2014. godine, kojem je istekla važnost. Na osnovu ranijeg plana izgrađeni su dijelovi saobraćajnica, vodovodne i kanalizacione mreže te elektroenergetske infrastrukture.

Prema postojećem stanju, na području zone nalazi se šest glavnih poslovnih i proizvodnih objekata te 12 pomoćnih. U istočnom dijelu već posluje nekoliko privrednih subjekata, a za pojedine nove komplekse pokrenute su procedure za pribavljanje građevinske dokumentacije.

Novi poslovni objekti uz ograničenja gradnje

Zoning plan za poslovnu zonu Kreka sjever predviđa formiranje novih poslovnih kompleksa, prvenstveno za potrebe manjih i srednjih privrednih subjekata.

Prema utvrđenim urbanističkim uslovima, objekti će moći zauzimati najviše 40 posto površine pojedinačne građevinske parcele. Njihova maksimalna visina ograničena je na 12 metara, osim u slučajevima kada proizvodni ili tehnološki proces zahtijeva višu konstrukciju.

Ukupna planirana izgrađenost zone iznosi 28,77 posto, čime se ostavlja prostor za saobraćajnice, infrastrukturu i druge sadržaje potrebne za funkcionisanje poslovnih kompleksa.

Prije nove gradnje potrebno sanirati dio terena

Iako poslovna zona Kreka sjever ima potencijal za širenje privrednih aktivnosti, realizacija pojedinih projekata zahtijevat će prethodno uređenje zemljišta.

Najveći izazovi nalaze se u centralnom dijelu zone, gdje postoje naslage otpada, nasuti materijal, ostaci nekadašnjeg riječnog korita i vodena akumulacija površine veće od 5.000 kvadratnih metara.

Prije izgradnje na ovim lokacijama bit će potrebno provesti dodatna geomehanička ispitivanja, ukloniti otpad i stabilizovati teren. Planskim dokumentom predviđeno je i isušivanje vodene površine, njeno zatrpavanje odgovarajućim materijalom te postavljanje drenažnog sistema.

Postojeća infrastruktura olakšava razvoj poslovne zone

Jedna od prednosti ovog područja jeste njegova povezanost s ostatkom Tuzle. Pristup zoni omogućen je asfaltiranom saobraćajnicom koja se povezuje s gradskom mrežom preko Transverzale T1 i magistralnih puteva.

Planirana je i mogućnost izgradnje dodatnih mostova preko rijeke Jale, čime bi se poboljšala saobraćajna dostupnost budućim poslovnim objektima.

Na dijelu prostora već su izgrađeni vodovodna i hidrantska mreža, kanalizacioni kolektori, elektroenergetska infrastruktura i javna rasvjeta. Blizina Željezničke stanice otvara i mogućnost budućeg povezivanja zone željezničkim saobraćajem.

Usvajanjem Zoning plana stvoreni su urbanistički preduslovi za daljnji razvoj poslovne zone Kreka sjever, a nova ulaganja mogla bi doprinijeti širenju privrednih djelatnosti i otvaranju radnih mjesta u Tuzli.