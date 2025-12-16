Sindikat Rudnika Kreka organizuje obilježavanje Dana rudara BiH i 140. godina tradicije rudarstva

Jasmina Ibrahimović

Sindikalna organizacija Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla, u saradnji sa Upravom rudnika, organizuje obilježavanje Dana rudara Bosne i Hercegovine i  140. godina postojanja, rada i neprekidne tradicije rudarstva u rudniku Kreka.

Višednevni program obilježavanja počinje 17. decembra 2025. u 13.00 sati ispraćajem penzionera u Hotelu Grand Tuzla.

Već  19. decembra 2025. počev od 7.00 sati bit će održani svečani zborovi i polaganje cvijeća poginulim rudarima na pogonima „Mramor“ u Mramoru, „Dubrave“ u Dubravama, „Šikulje“ u Lukavcu, RJ „Održavanje“ u Šićkom Brodu i Direkciji Društva u Tuzli.

Za 21. decebar, na Dan rudara,  u 12.30 sati zakazano je polaganje cvijeća na spomenike „Husinski rudar“ u Tuzli i na Husinu, a u 13.00 sati svečana akademija u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Obilježavanju Dana rudara Bosne i Hercegovine i jubilarnih 140 godina Rudnika uglja Kreka d.o.o. – Tuzla će prisustvovati predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, predstavnici Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka d.o.o. – Tuzla, Uprava Rudnika uglja Kreka d.o.o. – Tuzla i JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, predstavnici vlasti, te mnogobrojni radnici i prijatelji rudnika, najavljeno je iz Sindikalne organizacije.

pročitajte i ovo

Vijesti

Hospitalizovan maloljetnik nakon incidenta kod OŠ „Kreka“

Vijesti

U Banovićima obilježen Dan rudara

Istaknuto

Dan rudara: Sjećanje na hrabrost i borbu za radnička prava –...

Vijesti

Sindikat Željeznica FBiH uputio čestitku rudarima

Istaknuto

Dan rudara obilježen i u Rudniku soli Tuzla

Istaknuto

Dan rudara obilježen u Tuzli: Ulaganja u opremu donose bolje uslove...

Sport

OKK Sloboda Energoinvest predstavio novo pojačanje

Magazin

Bol u nogama, zatezanje i umor u mišićima – kada tijelo šalje upozorenje

Tuzla i TK

Počinju radovi na sanaciji trotoara u ulici prof. dr. Ibre Pašića

Sport

Boxing Academy Dervoz završio sezonu na 9. mjestu: Najbolji među tuzlanskim klubovima

Istaknuto

Kraj čekanja na aerodromima? Posebni šalteri za državljane BiH stižu u roku od 90 dana

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]