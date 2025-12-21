Lejla Vuković čestitala Dan rudara

Povodom 21. decembra, Dana rudara, zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Lejla Vuković uputila je čestitku svim rudarima i njihovim porodicama, ističući važnost i težinu rudarskog poziva.

U poruci je naglasila da je rudarski posao simbol hrabrosti, požrtvovanosti i teškog rada, te da rudari svakodnevno, silazeći u utrobu zemlje, nose veliku odgovornost za stabilnost energetskog sistema i sigurnost šire zajednice. Kako je navela, njihov rad predstavlja temelj industrijskog razvoja i zaslužuje puno poštovanje, ali i trajnu institucionalnu brigu.

Vuković je rudarima poželjela dobro zdravlje, sigurnost na radu i dostojanstvene uslove, naglašavajući da su to vrijednosti koje su svojim dugogodišnjim trudom i zalaganjem odavno zaslužili.

Na kraju poruke svim rudarima je upućena čestitka povodom 21. decembra, uz poruku zahvalnosti za njihov doprinos društvu i zajednici.