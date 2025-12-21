Lejla Vuković čestitala Dan rudara

RTV SLON

Povodom 21. decembra, Dana rudara, zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Lejla Vuković uputila je čestitku svim rudarima i njihovim porodicama, ističući važnost i težinu rudarskog poziva.

U poruci je naglasila da je rudarski posao simbol hrabrosti, požrtvovanosti i teškog rada, te da rudari svakodnevno, silazeći u utrobu zemlje, nose veliku odgovornost za stabilnost energetskog sistema i sigurnost šire zajednice. Kako je navela, njihov rad predstavlja temelj industrijskog razvoja i zaslužuje puno poštovanje, ali i trajnu institucionalnu brigu.

Vuković je rudarima poželjela dobro zdravlje, sigurnost na radu i dostojanstvene uslove, naglašavajući da su to vrijednosti koje su svojim dugogodišnjim trudom i zalaganjem odavno zaslužili.
Na kraju poruke svim rudarima je upućena čestitka povodom 21. decembra, uz poruku zahvalnosti za njihov doprinos društvu i zajednici.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Lugavić čestitao Dan rudara: Rudari su simbol hrabrosti, solidarnosti i upornosti

Istaknuto

Danas se u BiH obilježava Dan rudara – SRETNO!

Tuzla i TK

U povodu Dana rudara održana svečana sjednica u RMU Banovići

Tuzla i TK

Vlada TK usvojila dopune Zakona, subvencije i za djecu u privatnim...

Tuzla i TK

Sindikat Rudnika Kreka organizuje obilježavanje Dana rudara BiH i 140. godina...

Vijesti

Usvojena inicijativa: Bez starosnog ograničenja za subvencije vrtića u TK

Tuzla i TK

Lugavić čestitao Dan rudara: Rudari su simbol hrabrosti, solidarnosti i upornosti

Istaknuto

Duge kolone vozila na ulazu u BiH

BiH

Počinje zimsko godišnje doba: Danas je najkraći dan u godini

Politika

Bećirović u Washingtonu: Dijaspora je snažan most između BiH i SAD-a

Istaknuto

Vatrogasne ekipe u TK imale tri intervencije: Svi požari uspješno lokalizirani

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]