Lugavić čestitao Dan rudara: Rudari su simbol hrabrosti, solidarnosti i upornosti

Povodom 21. decembra, Dana rudara, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uputio je čestitku rudarima, ističući njihov nemjerljiv doprinos razvoju grada, industrije i društva u cjelini.

„Danas odajemo priznanje ljudima koji svakodnevno silaze u dubine zemlje, noseći na svojim leđima težak i odgovoran posao, ali i snagu koja pokreće naše gradove i industriju“, poručio je Lugavić.

Gradonačelnik je naglasio da su rudari kroz historiju bili i ostali simbol hrabrosti, solidarnosti i upornosti, vrijednosti na kojima je, kako je istakao, izgrađena i Tuzla.

„Rudari su simbol hrabrosti, solidarnosti i upornosti“, naveo je Lugavić, zahvalivši im se na svakodnevnom radu i odricanju.

U svojoj poruci uputio je i posebne želje za sigurnost i zdravlje svih rudara.

„Hvala vam na radu, odricanju i zajedništvu koje pokazujete svaki dan. Uz želju za dobrim zdravljem, sigurnim smjenama i sretnim povratkom kući“, poručio je gradonačelnik Tuzle.

Na kraju čestitke, Lugavić je tradicionalnom rudarskom pozdravom zaključio poruku:

„Sretno!“