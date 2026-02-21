Prijem u Gradskoj upravi: Tuzla ponosna na šampione inkluzije

U Gradskoj upravi Tuzla upriličen je prijem za Streljački klub osoba s invaliditetom Tuzla povodom izuzetnih rezultata i uspješne saradnje u protekloj godini.

Kako je istaknuto, kroz kontinuiranu podršku Grada Tuzla i nabavku savremene opreme unaprijeđeni su uslovi za trening i takmičenja, a rezultati su već vidljivi na međunarodnoj sceni.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić naglasio je značaj ulaganja u sport osoba s invaliditetom.

„Gradimo prilike koje pomjeraju granice – zajedno uz šampione inkluzije“, kazao je Lugavić.

Istaknuto je da je ostvaren značajan iskorak postizanjem svjetske norme, čime su otvorena vrata nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Predstavnicima Grada Tuzla uručeno je i priznanje kao znak zahvalnosti za doprinos razvoju sporta osoba s invaliditetom.

„Nastavljamo graditi zajednicu jednakih šansi – gdje sport briše granice, a uspjesi govore glasnije od prepreka“, poručio je gradonačelnik Lugavić.