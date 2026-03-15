Mještani Osoje ukazali na probleme, najavljeni radovi

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić posjetio je naselje Osoje gdje je razgovarao s mještanima o problemima koji, kako su istakli, zahtijevaju hitna rješenja.

Tokom susreta građani su ukazali na potrebu asfaltiranja dva putna pravca, čišćenja odvodnih kanala, kao i zamjene krova i utopljavanja objekta doma kulture kako bi ovaj prostor ponovo mogao služiti kao mjesto okupljanja i društvenog života u naselju.

Jedna od tema razgovora bila je i neadekvatna elektrodistributivna mreža, za koju mještani smatraju da je potrebno unaprijediti kako bi se osigurala stabilnija opskrba električnom energijom.

Gradonačelnik Lugavić istakao je da je sa mještanima postignut dogovor o pokretanju hitnih radova već tokom ove godine.

„Drago mi je da smo sa mještanima postigli dogovor da se hitni radovi pokrenu već ove godine. Korak po korak – rješavamo konkretne probleme i unapređujemo uslove života u našim naseljima“, kazao je Lugavić.

Na kraju je zahvalio građanima na prijedlozima i saradnji.

„Hvala građanima Osoje na gostoprimstvu, povjerenju i korisnim prijedlozima“, poručio je Lugavić.