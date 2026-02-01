U Tuzli održan sastanak o obilježavanju Dana Oružanih snaga BiH

Gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić održao je sastanak sa general-majorom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirsadom Ahmićem i rektorom Univerziteta u Tuzli prof. dr. Amirom Karićem, a glavna tema razgovora bila je organizacija obilježavanja Dana Oružanih snaga BiH.

Tokom susreta poseban akcenat stavljen je na međuinstitucionalnu saradnju, kao i na koordinaciju programskih i logističkih aktivnosti vezanih za obilježavanje ovog datuma. Sagovornici su razmijenili mišljenja o sadržaju programa i načinu realizacije planiranih aktivnosti.

„Tokom sastanka razgovarano je o organizaciji obilježavanja Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, s posebnim akcentom na međuinstitucionalnu saradnju“, navedeno je u saopćenju.

Dodaje se da je naglašena važnost zajedničkog djelovanja u afirmaciji uloge Oružanih snaga BiH u društvu.

„Grad Tuzla nastavlja graditi partnerske odnose s institucijama na svim nivoima, s ciljem jačanja saradnje, međusobnog povjerenja i promocije vrijednosti koje doprinose razvoju zajednice i očuvanju stabilnosti i sigurnosti“, saopćeno je nakon sastanka.