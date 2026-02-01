U Tuzli održan sastanak o obilježavanju Dana Oružanih snaga BiH

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

Gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić održao je sastanak sa general-majorom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirsadom Ahmićem i rektorom Univerziteta u Tuzli prof. dr. Amirom Karićem, a glavna tema razgovora bila je organizacija obilježavanja Dana Oružanih snaga BiH.

Tokom susreta poseban akcenat stavljen je na međuinstitucionalnu saradnju, kao i na koordinaciju programskih i logističkih aktivnosti vezanih za obilježavanje ovog datuma. Sagovornici su razmijenili mišljenja o sadržaju programa i načinu realizacije planiranih aktivnosti.

„Tokom sastanka razgovarano je o organizaciji obilježavanja Dana Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, s posebnim akcentom na međuinstitucionalnu saradnju“, navedeno je u saopćenju.

Dodaje se da je naglašena važnost zajedničkog djelovanja u afirmaciji uloge Oružanih snaga BiH u društvu.

„Grad Tuzla nastavlja graditi partnerske odnose s institucijama na svim nivoima, s ciljem jačanja saradnje, međusobnog povjerenja i promocije vrijednosti koje doprinose razvoju zajednice i očuvanju stabilnosti i sigurnosti“, saopćeno je nakon sastanka.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Lugavić čestitao Dan rudara: Rudari su simbol hrabrosti, solidarnosti i upornosti

Vijesti

Kuglanje se vraća u Mejdan, počinje izgradnja moderne kuglane

Vijesti

Gradonačelnik Tuzle primio ambasadora Velike Britanije u BiH

Vijesti

Gradonačelnik i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle čestitali Dan državnosti BiH

Tuzla i TK

Gradonačelnik Lugavić održao sastanak s novom šeficom OSCE-a u Tuzli

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić pojasnio: Sredstva za sanaciju Doma penzionera idu kroz budžet,...

BiH

Hayat, OTV Valentino i Izvorna TV u ponoć uklonjeni s platforme Moja TV

Istaknuto

Preminuo predsjednik FK Bosna Kalesija i istaknuti privrednik Zuhdija Karić

BiH

Stanje na putevima BiH: Mokar kolovoz, magla i odroni na više dionica

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 12 beba

Magazin

Lukavi poput lisica: Oprez s ovim horoskopskim znakovima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]