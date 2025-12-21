Premijer Halilagić uputio čestitku povodom Dana rudara

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić uputio je čestitku povodom predstojećeg 21. decembra, Dana rudara, ističući važnost rudarske profesije i potrebu kontinuiranog unapređenja statusa rudara u bosanskohercegovačkom društvu.

„U ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime svim rudarima upućujem iskrene čestitke u povodu predstojećeg Dana rudara, praznika koji građani naše zemlje nastavljaju uvažavati jer je rudarsko zanimanje i dalje sinonim za časno zarađen hljeb“, naveo je Halilagić u čestitki.

Premijer je podsjetio da su opasnosti i rizici i danas sastavni dio rudarske profesije, zbog čega je, kako je naglasio, obaveza institucija da rade na poboljšanju položaja rudara.

„Opasnosti i rizik do danas su ostali pratioci rudarskoj profesiji, zato nam je obaveza da uz iskazano poštovanje učinimo sve za poboljšanje rudarskog statusa u bosanskohercegovačkom društvu, uz adekvatnu nagradu za uloženi trud“, poručio je Halilagić.

Na kraju čestitke, premijer Tuzlanskog kantona rudarima je poželio sreću i zdravlje, uputivši im tradicionalni rudarski pozdrav.

„Sa željom da vas u radu i životu prate sreća i zdravlje, pozdravljam vas tradicionalnim rudarskim pozdravom ‘Sretno’“, istakao je Halilagić.