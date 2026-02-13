U Lukavcu je počeo proces gašenja Koksare, nakon što je Skupština povjerilaca preduzeća u stečaju donijela odluku o zaustavljanju proizvodnje. U predviđenom roku nije stigla nijedna ponuda strateškog partnera koji bi preuzeo nastavak rada, čime je otvoren završni postupak obustave rada jednog od najvećih proizvođača koksa u regionu. Gašenje Koksare bez posla ostavlja blizu pet stotina radnika.

„Prvo treba kazati da je proces gašenja neminovan. U to se mora odmah pristupiti, mora se ući dok još imamo sve uslove spremne, bar u ovom pogledu sigurnosnih količina ugljena i ostalih drugih faktora na koje nekada u nekom periodu ne možemo uticati. Sada je situacija takva da imamo te stvari obezbijeđene i proces gašenja je neminovan. To mora se završiti u narednih 10 do 20 dana.“ – istakao je Almir Bajrić, stečajni upravnik Koksare Lukavac.

Kako je istakao premijer Tuzlanskog kantona, Irfan Halilagić, problemi u poslovanju prvenstveno su se produbili nakon gubitka dugogodišnjeg partnera, Željezare Smederevo, koja se tada okrenula novom dobavljaču iz Poljske. Prema dostupnim podacima, započele ozbiljne poteškoće u lancu nabavke i stabilnosti proizvodnje. Ipak „život“ fabrike se produžio koliko je bilo moguće.

„Sve politike unazad su u prioritete na broj 1 stavljali radnike, radna mjesta, prije svega i njihove porodice imajući u vidu broj radnika koji radi u Koksari, a onda nakon toga sigurnost i činjenicu da je ona veoma važna za privredu ne samo Tuzlanskog kantona nego cjelokupne Bosne i Hercegovine. Ono što želimo ovdje prije svega istaći i podcrtati jeste da vlada nema mandat i nije imala mandat da bira uprave i upravljačke strukture ovoga privrednog društva, niti je na bilo koji način imala nadzor ili uticaje na poslovanje ovog privrednog društva.“ – ističe Irfan Halilagić, premijer TK.

Sindikat upozorava da je među radnicima prisutna velika neizvjesnost i psihološki pritisak. Nakon što se niko nije javio na treći javni poziv za strateškog partnera i donesena odluka o gašenju koksnih baterija, stotine radnih mjesta biće ugašeno, a otvoreno je i pitanje da li ima dovoljno ljudi koji mogu iznijeti sam proces zatvaranja pogona.

„Vjerovatno je danas i posljednji zbor radnika da stečajni upravnik i sindikat prenesu radnicima trenutno stanje, a to jeste da se niko nije javio na treći javni poziv, da je i skupština donijela odluku 11. o gašenju 5. koksnih baterija, samim tim, znači ukida se 400-500 radnih mjesta. Ono što nas zabrinjava jeste i to da ljudi to ne mogu psihički podnijet, otvaraju se masovno bolovanja, znači pitanje je ko će je ugasiti.“ – dodaje Ermin Halilović, predsjednik Sindikata radnika Koksare Lukavac.

Nakon gašenja proizvodnje u krugu preduzeća ostaće aktivna filter stanica koja je važna za vodosnabdijevanje Lukavca. Biće zadržane i služba obezbjeđenja te vatrogasci, s ciljem zaštite postrojenja i imovine. Premijer je pozvao sve odgovorne učesnike u procesu da gašenje bude provedeno profesionalno i krajnje odgovorno, uz naglasak da sigurnost i dobrobit stanovnika Lukavca ne smiju biti dovedeni u pitanje.

„Ja vjerujem da je tržište Tuzlanskog kantona spremno absorbirati veći dio tih radnika, pogotovo onih koji su jako dobro kvalifikovani i stručni u okviru njihove stručne spreme i radnih poslova koje rade, osluškujem i evo na neki način lobiramo da naša privredna društva na području Tuzlanskog kantona, a uslijed nedostatka radne snage, uzmu aktivno učešće u preuzimanju tih radnika.“ – dodaje Irfan Halilagić, premijer TK.

Proces gašenja Koksare u Lukavcu trebao bi biti završen u narednim sedmicama, prema procjenama stečajnog upravnika. Do tada će se aktivnosti odvijati fazno i pod nadzorom stručnih službi. Dalji koraci zavisit će od toka stečajnog postupka i odluka povjerilaca.