Madriđani hvale Peljtu: “Barem će nam suditi pravi sudija”

Najbolji bosanskohercegovački sudija Irfan Peljto dobio je veliko priznanje – u utorak će suditi meč Lige prvaka između Real Madrida i Marseillea na stadionu Santiago Bernabeu. Njegovi pomoćnici biće Senad Ibrišimbegović i Davor Beljo.

Očekivanja su velika, posebno jer u Madridu vlada nezadovoljstvo suđenjem u domaćem prvenstvu. Posljednja pobjeda nad Real Sociedadom dodatno je podgrijala tenzije, nakon što je Real ponovo dobio crveni karton, a Xabi Alonso otvoreno rekao da je Huijsen trebao biti kažnjen samo žutim.

Španski mediji pišu da je upravo zbog toga pritisak sada i na Peljti. Portal Defensa Central navodi da “Madrid doživljava utakmicu protiv Marseillea kao oazu mira, jer je umoran od suđenja u La Ligi”. Marca podsjeća da se “federacije neovisno bave pitanjima suđenja” i da je teško očekivati bilo kakvu intervenciju FIFA-e, iako je Real navodno i tamo uložio žalbu.

– Barem nam sudi pravi sudija Lige prvaka – navodno je bio jedan od komentara u redovima Kraljevskog kluba pred sutrašnji meč.

Real Madrid u Ligu prvaka ulazi s maksimalnim učinkom nakon četiri kola, ali i u atmosferi sve većeg sukoba sa Španskim savezom.