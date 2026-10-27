Vlada TK razmatrala izvještaje: Štete od nepogoda 5,2 miliona KM, industrijska proizvodnja u padu

Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala izvještaje o radu ustanova socijalne zaštite, štetama nastalim usljed prirodnih nepogoda te poslovanju privrednih društava u 2025. godini.

Prema predstavljenim podacima, prirodne nepogode prouzrokovale su štetu veću od pet miliona KM, dok je industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu zabilježila pad od približno šest posto.

Na sjednici su prihvaćeni i izvještaji o radu Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, Centra za autizam „Meho Sadiković“ i Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama CROPS, koji su tokom prošle godine pružali podršku različitim kategorijama stanovništva.

U ustanovama socijalne zaštite pružena podrška stotinama korisnika

Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla tokom 2025. godine pružio je različite oblike zaštite i zbrinjavanja za ukupno 143 korisnika. Nastavljene su aktivnosti na poboljšanju smještajnih uslova, kao i transformaciji ustanove s ciljem razvoja novih oblika podrške djeci i porodicama.

Centar za autizam „Meho Sadiković“ realizovao je 13.068 individualnih i 2.581 grupni tretman. Uz to je provedeno 2.927 savjetodavnih razgovora i aktivnosti s roditeljima, čime je pružena stručna podrška osobama iz autističnog spektra i njihovim porodicama.

Kroz rehabilitacione programe Centra CROPS tokom prošle godine prošlo je 89 korisnika. Ova ustanova provodila je i preventivne aktivnosti, uključujući edukativna predavanja i radionice za učenike osnovnih i srednjih škola o štetnosti i posljedicama zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Prirodne nepogode u TK prouzrokovale štetu od 5,23 miliona KM

Prema izvještajima gradskih i općinskih komisija, ukupna procijenjena šteta od prirodnih i drugih nesreća tokom 2025. godine iznosila je 5,23 miliona KM.

Štete su evidentirane na području Gradačca, Gračanice, Čelića, Kladnja i Teočaka, a najveći iznosi zabilježeni su u Gradačcu, 2,8 miliona KM, te Gračanici, 1,14 miliona KM.

Najveći dio šteta nastao je usljed obilnih snježnih padavina, dok su na području Teočaka evidentirane i posljedice jakih kiša i poplava.

Tokom 2025. godine nije proglašeno stanje prirodne nesreće na nivou Tuzlanskog kantona.

Industrijska proizvodnja smanjena za šest posto, prosječna plata porasla

Vlada TK prihvatila je i informaciju o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva.

Podaci za 2025. godinu pokazuju da su prihodi u rudarstvu povećani za četiri posto, dok je industrijski sektor zabilježio rast prihoda od dva posto. Posebno se izdvajaju industrija građevinskog materijala i građevinarstvo.

Istovremeno, prihodi energetskog sektora smanjeni su za deset posto, a ukupan obim industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu pao je za približno šest posto. Zabilježeno je i blago smanjenje broja zaposlenih.

S druge strane, prosječna neto plata povećana je za približno 13 posto i tokom 2025. godine iznosila je 1.458 KM.

Dodatna sredstva za Bosanski kulturni centar Tuzla

Na današnjoj sjednici donesena je i odluka o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava između budžetskih korisnika za 2026. godinu, pri čemu ukupan iznos Budžeta Tuzlanskog kantona ostaje nepromijenjen.

Vlada je prihvatila i informaciju Ministarstva finansija o dodatnim zahtjevima budžetskih korisnika za 2027. godinu, iznad limita predviđenih Dokumentom okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine.

Ministarstvo finansija zaduženo je da prilikom pripreme nacrta Budžeta TK za 2027. godinu poveća gornju granicu rashoda za JU Bosanski kulturni centar Tuzla za 173.850 KM, uz povećanje angažovanog suficita za isti iznos.

Za ostale budžetske korisnike primjenjivat će se ranije utvrđene granice rashoda, u skladu s njihovim finansijskim zahtjevima.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je i saglasnost na odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plata zaposlenicima Centra za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, kao i na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja TK.