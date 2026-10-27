Rebalans budžeta Tuzle: Više novca za vodu, prevoz i Dom penzionera

Rebalans budžeta Tuzle za 2026. godinu, kojim bi gradski budžet bio povećan na više od 122 miliona KM, jedna je od najvažnijih tačaka sutrašnje sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Predloženim izmjenama planirano je dodatnih 8,5 miliona KM, a najveći dio novih sredstava namijenjen je unapređenju vodosnabdijevanja.

Prema prijedlogu koji će razmatrati vijećnici, budžet bi sa dosadašnjih 113,5 miliona bio povećan na 122.021.529 KM, odnosno za 7,5 posto. Osim ulaganja u vodovodnu infrastrukturu, predviđeno je povećanje izdvajanja za javni gradski prevoz, Dom penzionera i turističke sadržaje.

Rebalans budžeta Tuzle donosi sedam miliona KM za vodosnabdijevanje

Najveće pojedinačno povećanje odnosi se na izgradnju cjevovoda za vodosnabdijevanje visinskih naselja u Tuzli, za šta je predviđeno sedam miliona KM. Riječ je o sredstvima koja je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Dodatno je planirano 144.225 KM za izgradnju rezervoara vode u Obodnici Donjoj, kapaciteta 200 kubnih metara, te 70.000 KM za rezervoar u Lipnici Srednjoj, kapaciteta 50 kubnih metara.

Ukupna vrijednost ovih namjenskih sredstava iznosi više od 7,2 miliona KM.

Milion KM više za gradski prevoz, dodatna sredstva za Dom penzionera

Značajno povećanje planirano je i za javni linijski prevoz putnika na području Tuzle. Za ovu namjenu predložen je dodatni milion KM, čime bi ukupna izdvajanja bila povećana sa 5,2 na 6,2 miliona KM. Kao razlozi navedeni su povećanje cijene gasa i uvođenje novih kružnih autobusnih linija.

Prijedlogom rebalansa predviđeno je i dodatnih 200.000 KM za JU Dom penzionera Tuzla. Time bi gradski transfer ovoj ustanovi bio povećan sa 70.000 na 270.000 KM. U obrazloženju je navedeno da su sredstva potrebna zbog usklađivanja poslovanja ustanove s propisanim uslovima za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite.

Za Turističku zajednicu grada Tuzle predloženo je dodatnih 250.000 KM, namijenjenih manifestaciji „Zima u Tuzli 2026/2027“ i organizaciji javnog dočeka Nove godine. Ukupan transfer za posebne turističke programe time bi bio povećan na 750.000 KM.

Rebalansom se predlaže i povećanje sredstava za rad parlamentarnih grupa, odnosno klubova vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, za 200.000 KM, sa dosadašnjih 783.000 na 983.000 KM.

O predloženim izmjenama budžeta Gradsko vijeće Tuzla odlučivat će sutra, 28. oktobra, na 24. redovnoj sjednici. Vijećnici mogu prihvatiti predloženi rebalans, izmijeniti ga ili odbiti.