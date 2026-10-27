Učenici u Tuzli oživjeli srednjovjekovnu Bosnu i vrijeme kralja Tvrtka I

Dan krunisanja kralja Tvrtka I Kotromanića i Dan sjećanja na srednjovjekovnu Bosnu obilježeni su u Tuzli centralnom manifestacijom na kojoj su učenici osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona predstavili historiju, kulturu i svakodnevni život Bosne u 14. stoljeću. Kroz kreativne radionice, prezentacije i kostime iz srednjovjekovnog perioda učenici su pokazali kako se historija može učiti i izvan školskih udžbenika.

Manifestacija je održana u amfiteatru Gimnazije „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, a u programu su učestvovali učenici desetak škola s područja Tuzlanskog kantona. Posjetioci su imali priliku upoznati se sa značajnim događajima iz bosanske srednjovjekovne historije, načinom života stanovništva i kulturnim naslijeđem tog vremena.

Među učesnicima bio je i četrnaestogodišnji Tarik Salkanović, učenik Osnovne škole „Tušanj“, koji smatra da ovakve radionice omogućavaju mladima da na zanimljiv način nauče više o prošlosti svoje zemlje.

Prema njegovim riječima, posebno je važno da učenici upoznaju kralja Tvrtka I Kotromanića i njegovu ulogu u historiji Bosne.

Dio učenika predstavio je srednjovjekovnu odjeću i kostime, dok su drugi kroz umjetničke radionice prikazali načine pisanja i ukrašavanja rukopisa.

Paša Mešanović, učenica trećeg razreda Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole u Tuzli, učestvovala je u predstavljanju odjeće iz tog perioda. Morena Pavić iz Gimnazije „Meša Selimović“ sa svojom grupom izrađivala je iluminacije, oslikavala slova i pisala bosančicom, pismom koje je korišteno u srednjovjekovnoj Bosni.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović istakao je da je izučavanje srednjovjekovne Bosne već godinama dio nastavnih planova i programa u školama na području TK, ali da ovakvi događaji učenicima omogućavaju primjenu naučenog znanja.

„Sa ovakvim manifestacijama mi kod učenika razvijamo i takozvana funkcionalna znanja. A srednjovjekovna Bosna je temelj savremene bosanskohercegovačke državnosti, zato je važno da učenici uče o našim banovima, o našim kraljevima, da u potpunosti izučavaju našu historiju te na taj način razvijaju svijest o važnosti bosanskohercegovačkog identiteta i pripadnosti državi Bosni i Hercegovini“, poručio je Omerović.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona Dževad Mehić također je naglasio značaj izučavanja nacionalne historije, posebno u kontekstu razvijanja svijesti o kulturnom naslijeđu i pripadnosti Bosni i Hercegovini.

Prema njegovim riječima, upoznavanje važnih događaja iz prošlosti i razvijanje patriotizma predstavljaju značajan dio obrazovanja i odgoja mladih.

Centralna manifestacija povodom Dana krunisanja kralja Tvrtka I Kotromanića organizovana je s ciljem da učenici kroz zajednički rad, istraživanje i kreativno izražavanje bolje upoznaju historijsko naslijeđe srednjovjekovne Bosne.