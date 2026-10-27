Kerim Alajbegović sedmi najbolji mladi fudbaler svijeta

Ali Huremović
Kerim Alajbegović sedmi najbolji mladi fudbaler svijeta

Kerim Alajbegović, reprezentativac Bosne i Hercegovine i fudbaler Juventusa, osvojio je sedmo mjesto u izboru za najboljeg mladog fudbalera svijeta. Na svečanoj dodjeli Zlatne lopte, održanoj sinoć u Londonu, 19-godišnji bh. reprezentativac našao se u društvu najvećih talenata svjetskog fudbala.

Riječ je o Kopa trofeju, prestižnom priznanju namijenjenom igračima mlađim od 21 godine, o čijem dobitniku odlučuju nekadašnji osvajači Zlatne lopte. Alajbegović je postao prvi bosanskohercegovački fudbaler nominovan za ovu nagradu, a sedmo mjesto predstavlja značajno priznanje za njegove dosadašnje nastupe.

Nagradu je treći put zaredom osvojio Lamine Yamal, fudbaler Barcelone i reprezentativac Španije. Drugo mjesto pripalo je njegovom klupskom saigraču Pauu Cubarsíju, dok je treći završio Warren Zaïre-Emery iz Paris Saint-Germaina.

Ispred Alajbegovića našli su se još Lennart Karl, Yan Diomande i Ayyoub Bouaddi, dok je bh. reprezentativac iza sebe ostavio Élijа Juniora Kroupija, Ibrahima Mazu i Johana Manzambija.

Kerim Alajbegović poručio: Ima još toga da dođe

Nakon objavljivanja rezultata mladi fudbaler oglasio se na društvenim mrežama, zahvalivši na priznanju i najavivši nove izazove.

„Veliko je zadovoljstvo biti na listi deset najboljih mladih igrača. Ima još toga da dođe. Hvala Bogu“, poručio je Alajbegović.

Mladi reprezentativac BiH ovog ljeta prešao je iz Bayer Leverkusena u Juventus, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor. Prethodnu sezonu proveo je u austrijskom Salzburgu, gdje je u 44 utakmice u svim takmičenjima postigao 13 golova i upisao četiri asistencije.

Sedmo mjesto u izboru za Kopa trofej nije jedino veliko individualno priznanje koje je dobio ove godine.

Alajbegović se nalazi i među 25 finalista za nagradu Golden Boy 2026, koju organizuje italijanski Tuttosport, a dodjeljuje se najboljem mladom fudbaleru koji nastupa u evropskim klubovima. Dobitnik ove nagrade bit će proglašen u novembru, kada će o pobjedniku odlučiti međunarodni žiri sastavljen od 50 sportskih novinara.

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