Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi: Gračanica i terme

Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi naziv je projekta koji RTV Slon realizuje u saradnji s Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, s ciljem promocije prirodnih ljepota, turističkih destinacija i zanimljivosti našeg kraja.

U novoj video priči vodimo vas u Gračanicu, grad bogate historije, kulturnog naslijeđa i prepoznatljive poduzetničke tradicije, koji posjetiocima nudi različite sadržaje za odmor i uživanje.

Posebno mjesto u turističkoj ponudi Gračanice zauzimaju Terme, poznate po termalnoj vodi i sadržajima namijenjenim opuštanju i rekreaciji. Ova destinacija privlači posjetioce koji žele predah od svakodnevnih obaveza i boravak u ugodnom ambijentu.

Kroz projekat „Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi“ predstavljamo Gračanicu i njenu turističku ponudu, uz poseban osvrt na Terme kao jednu od prepoznatljivih destinacija ovog grada.

Pogledajte video i doživite Gračanicu u 100 sekundi.