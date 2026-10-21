Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi: Otkrijte ljepote jezera Modrac

Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi naziv je projekta koji RTV Slon realizuje u saradnji s Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, s ciljem promocije prirodnih ljepota, turističkih destinacija i zanimljivosti našeg kraja.

Jedna od destinacija predstavljenih kroz ovaj serijal je jezero Modrac, jedno od najpoznatijih izletišta u Tuzlanskom kantonu, koje svojim prostranstvom i prirodnim okruženjem privlači posjetioce iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine.

Smješteno na području Lukavca, Živinica i Tuzle, jezero Modrac prepoznatljivo je po pejzažima i mogućnostima za odmor, rekreaciju i boravak uz vodu.

Kroz projekat „Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi“ donosimo kratku video priču o jezeru Modrac i njegovom turističkom potencijalu.

Pogledajte video i doživite jezero Modrac u 100 sekundi.