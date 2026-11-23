Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi naziv je projekta koji RTV Slon realizuje u saradnji s Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, s ciljem promocije prirodnih ljepota, turističkih destinacija i zanimljivosti našeg kraja.

U novoj epizodi serijala predstavljamo manifestacije koje okupljaju ljude, njeguju tradiciju i doprinose bogatstvu kulturnog i turističkog života Tuzlanskog kantona.

Od tradicionalnih sajmova i gastronomskih festivala do kulturnih, zabavnih i sportskih događaja, Tuzlanski kanton tokom godine nudi brojne prilike za druženje i upoznavanje lokalnih običaja. Među prepoznatljivim manifestacijama su Gradačački sajam šljive, kulturni programi u Tuzli i brojni događaji posvećeni domaćim proizvodima, umjetnosti i tradiciji.

Turistička zajednica tuzlanskog kantona+2

Kroz projekat „Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi“ donosimo priču o manifestacijama koje povezuju generacije, privlače posjetioce i predstavljaju važan dio turističke ponude našeg kantona.

Pogledajte video i otkrijte manifestacije koje okupljaju ljude u Tuzlanskom kantonu.