Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi naziv je projekta koji RTV Slon realizuje u saradnji s Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, s ciljem promocije prirodnih ljepota, turističkih destinacija i zanimljivosti našeg kraja.

U petoj epizodi serijala vodimo vas u Kladanj, mjesto okruženo planinama, gustim šumama i prirodnim bogatstvima, koje je posebno privlačno ljubiteljima izleta, planinarenja i odmora daleko od gradske gužve.

Kladanj je poznat po izletištu Muška voda, čuvenom po istoimenom prirodnom izvoru, kao i po brojnim šumskim predjelima koji pružaju mogućnosti za šetnju, rekreaciju i boravak u prirodi. Posebnu vrijednost ovog kraja čine očuvani planinski pejzaži i bogato kulturno naslijeđe.

Kroz projekat „Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi“ predstavljamo Kladanj, njegove prirodne ljepote i turističke potencijale koji ga čine zanimljivom destinacijom za posjetioce tokom cijele godine.

Pogledajte video i doživite Kladanj u 100 sekundi.