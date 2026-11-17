Saobraćajna nesreća u Sarajevu, u kojoj je teško povrijeđena 81-godišnja pješakinja, dogodila se jučer na području općine Novi Grad. Stariju ženu udarila je građevinska mašina kojom je upravljao 23-godišnji muškarac.

Do nesreće je došlo oko 11:40 sati, na raskrsnici ulica Gradačačka i Prijedorska. Prema dostupnim informacijama, radnom mašinom marke Takeuchi upravljao je N. R., rođen 2003. godine, porijeklom iz Sarajeva, s prebivalištem u Hadžićima.

Prilikom udara povrijeđena je pješakinja B. T., rođena 1945. godine, koja je pala na cestu. Medicinsku pomoć prvo joj je pružila ekipa Hitne pomoći Kantona Sarajevo, nakon čega je prevezena u bolnicu.

Ljekarskim pregledima potvrđeno je da je 81-godišnjakinja zadobila teške tjelesne povrede. Zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja zadržana je na Klinici za ortopediju i traumatologiju, gdje je nastavljeno njeno liječenje.

O saobraćajnoj nesreći u Sarajevu obaviješteno je Kantonalno tužilaštvo, a policijski uviđaj obavljen je uz prisustvo stručnjaka za saobraćajnu i mašinsku struku.

Nadležni organi utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do udara građevinske mašine u pješakinju.