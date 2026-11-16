Godina od ubistva Aldine Jahić

Ubistvo Aldine Jahić, koje je 16. novembra prošle godine potreslo Mostar i Bosnu i Hercegovinu, dogodilo se na današnji dan prije tačno godinu.

Aldina je ubijena u 32. godini života, a prvu godišnjicu njene smrti porodica i prijatelji dočekuju nakon prvostepene presude kojom je Anis Kalajdžić osuđen na 45 godina dugotrajnog zatvora.

Kantonalni sud u Mostaru izrekao je presudu 6. novembra ove godine, deset dana prije godišnjice ubistva. Kalajdžić je proglašen krivim za teško ubistvo ženske osobe, neovlašteno nabavljanje i držanje oružja te produženo krivično djelo ugrožavanja sigurnosti.

Riječ je o prvom sudskom predmetu u Bosni i Hercegovini u kojem je primijenjena nova zakonska odredba o teškom ubistvu ženske osobe. Izrečena kazna od 45 godina ujedno je najviša kazna dugotrajnog zatvora koju je do sada izrekao Kantonalni sud u Mostaru.

Presuda za ubistvo Aldine Jahić još nije pravosnažna

Iako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora, sudski postupak još nije pravosnažno okončan. Stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, koji će odlučivati o eventualnim žalbama na prvostepenu presudu.

Nakon izricanja presude Anisu Kalajdžiću produžen je pritvor, koji prema sudskoj odluci može trajati najduže do 6. augusta 2027. godine, odnosno do drugačije odluke nadležnog suda.

Ovaj slučaj privukao je veliku pažnju javnosti, posebno zbog primjene novih zakonskih odredbi kojima se nastoji unaprijediti krivičnopravna zaštita žena od najtežih oblika nasilja.

Fondacija Aldina Jahić: Nijedna kazna ne može vratiti izgubljeni život

Nakon izricanja presude oglasila se Fondacija „Aldina Jahić“, koja je poručila da sudska odluka predstavlja važnu poruku u borbi protiv nasilja nad ženama.

Ipak, iz Fondacije su naglasili da ni najstrožija kazna ne može nadoknaditi gubitak koji je pretrpjela Aldinina porodica.

„Nijedna presuda, pa ni ova maksimalna kazna, ne može vratiti Aldinin život“, poručili su iz Fondacije.

Na potrebu snažnije institucionalne zaštite žena ukazala je i Ženska mreža BiH. Iz ove mreže naglasili su da borba protiv femicida ne smije biti svedena samo na kažnjavanje počinilaca nakon izvršenog zločina.

Prema njihovim upozorenjima, nadležne institucije moraju pravovremeno prepoznavati prijetnje, reagovati na prijavljeno nasilje i pružiti djelotvornu zaštitu ženama koje su izložene opasnosti.

Fondacija „Aldina Jahić“ najavila je nastavak aktivnosti usmjerenih na zaštitu prava žena i podršku žrtvama nasilja.