Potpisan koalicioni sporazum u RS: Dodik i partneri dogovorili nastavak vlasti

Koalicioni sporazum u Republici Srpskoj potpisan je danas u Banjoj Luci, neposredno prije početka konstituirajuće sjednice Narodne skupštine RS.

Sporazumom su stranke okupljene oko SNSD-a potvrdile nastavak političke saradnje i zajedničko djelovanje u novom sazivu entitetskog parlamenta.

Dokument su u prostorijama Narodne skupštine potpisali predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, lider Socijalističke partije Srpske Goran Selak, predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, lider Narodne partije Srpske Darko Banjac i predsjednik Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić.

Potpisivanju su prisustvovali i poslanici stranaka koje čine vladajuću većinu, kao i novoizabrani predsjednik RS Savo Minić, dosadašnji predsjednik Siniša Karan i članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.

Vladajuća koalicija najavila većinu od 56 poslanika

Uoči potpisivanja sporazuma Milorad Dodik izjavio je da vladajuća koalicija raspolaže podrškom 56 poslanika u Narodnoj skupštini RS, koja ukupno broji 83 člana.

Dodik je najavio i mogućnost proširenja parlamentarne većine na 58 poslanika. Prema njegovim ranijim izjavama, koalicioni partneri postigli su dogovor o raspodjeli rukovodećih funkcija u Narodnoj skupštini, kao i o kandidatima za delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Za predsjednika Narodne skupštine RS predložen je Nenad Stevandić, dok su unutar vladajuće koalicije usaglašena i imena kandidata za potpredsjedničke funkcije.

Počela konstituirajuća sjednica Narodne skupštine RS

Nakon potpisivanja koalicionog sporazuma počela je prva sjednica 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.

Poslanici su usvojili dnevni red i formirali radno predsjedništvo parlamenta, nakon čega je izabrana Komisija za izbor i imenovanja, na čijem čelu je Bojana Vokić.

U nastavku sjednice predviđeno je razmatranje izvještaja Komisije o mandatima narodnih poslanika, kao i provođenje ostalih procedura potrebnih za konstituiranje novog saziva.

Novi saziv Narodne skupštine RS ima 83 poslanika, od kojih je 51 prvi put izabran, dok su 32 obnovila svoje mandate