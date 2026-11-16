Sloboda Kompred slavila protiv Radnika i prekinula niz od 19 pobjeda

Sloboda Kompred ostvarila je ubjedljivu pobjedu protiv MNK Radnik 2022 iz Donjeg Vakufa, savladavši gostujuću ekipu rezultatom 5:1 u tuzlanskom Mejdanu.

Ovim trijumfom tuzlanski futsaleri prekinuli su impresivan niz Radnika od 19 uzastopnih pobjeda.

Domaći tim od početka susreta nametnuo je svoj ritam i već u drugoj minuti stigao do prednosti pogotkom Denisa Isanovića.

Prednost Slobode Kompred povećao je Tarik Rahmanović, koji je u razmaku od samo jedne minute postigao dva gola. Prvo je zatresao mrežu gostiju u desetoj, a zatim i u 11. minuti, čime je domaćin stekao značajnu prednost.

U nastavku susreta Sloboda Kompred zadržala je kontrolu nad igrom. U 31. minuti Šerif Silajdžija postigao je autogol, čime je rezultat povećan na 4:0.

Peti pogodak za tuzlansku ekipu postigao je Benjamin Smajić u 39. minuti, dok je počasni gol za Radnik 2022 postigao Hakija Mešan u posljednjoj minuti utakmice.

Pobjeda od 5:1 predstavlja značajan rezultat za Slobodu Kompred, posebno imajući u vidu da je protivnik u Tuzlu stigao sa serijom od 19 uzastopnih trijumfa.

Iz tuzlanskog kluba istakli su zadovoljstvo nastupom svojih igrača, naglašavajući borbenost, organizovanu igru i zajedništvo ekipe. Posebnu zahvalnost uputili su navijačima koji su pružali podršku s tribina Mejdana.

Ovim trijumfom Sloboda Kompred nastavlja borbu za što bolji plasman u Prvoj futsal ligi Federacije Bosne i Hercegovine.