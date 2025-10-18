Sloboda i Bratstvo podijelili bodove u Gračanici

RTV SLON
FK Sloboda
Foto: FK Sloboda

U okviru 11. kola WWin Prve lige Federacije BiH, fudbaleri Slobode gostovali su ekipi Bratstva iz Gračanice, gdje je meč završen rezultatom 1:1.

Na stadionu Luke viđena je borbena utakmica u kojoj su obje ekipe imale svoje prilike, ali su na kraju podijelili bodove. Crveno-crni su pokušavali nametnuti ritam igre, dok je domaći tim čvrstom odbranom i brzim kontrama održavao ravnotežu na terenu.

Ovim remijem Sloboda je nastavila niz bez poraza, dok Bratstvo nastavlja s dobrim rezultatima na domaćem terenu.

